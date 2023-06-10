限定父親節Brunch　食飽飽先去玩

在父親節假日，想和爸爸一齊去玩，又或想和爸爸輕鬆邊飲邊傾，都可以揀選豐富的早午餐，在美好的日子，摸住酒杯底和爸爸慢慢品味各國菜系，心情自然好，食飽再出發更加完美。

和風美食

人氣的日本菜式，精緻又美味，中環Zuma於6月17日至18日推出父親節周末早午餐，前菜有辣豆腐配牛油果沙律、蝦及蔬菜天婦羅、海鹽雞翼、豬肉餃子配辣和風汁和廚師精選壽司刺身拼盤，主菜推介重量級的炭燒A5日本和牛肉眼扒，配山葵、脆蒜和特製醬汁享用，滋味難忘。其他選擇有蒜香牛油烤龍蝦或炭烤西班牙黑毛豬肋眼伴柚子松露汁等，客人可加指定價錢無限暢飲香檳作配，最後以甜品拼盤作結，充分感受日系滋味。

親民之選

若一家大小出外用餐，就要識得精打細算。餐廳集團 Pirata Group以超能爸爸作主題，在6月17日至18日於旗下多間餐廳推出親民價的父親節早午餐。喜愛意大利菜可揀選Pirata的家庭菜式、La Favorita的華麗美食，日本菜有Honjo和Honjokko選擇，西班牙風味包括Calle Ocho的Tapas和The Optimist的北部傳統燒烤菜式，其他還有秘魯日系菜Tokyolima和肉食主題的Meats，每間餐廳除提供特色菜外，加指定價錢可無限暢飲指定飲品和美酒，氣氛更熱鬧。

香檳配生蠔

遇上天晴氣清的日子，在藍天白雲下用餐，胃口都好啲。香港喜來登酒店蠔酒吧可飽覽醉人的維港美景，餐廳在6月18日推出父親節香檳早午餐，客人可邊品嘗鮮味的生蠔，再呷一口香檳，分外滿足。其他菜式還有慢煮雞胸、香煎比目魚和牛肝菌意大利雲吞等。特設的雞尾酒區會供應特調的威士忌雞尾酒，每位父親可獲雪茄造型朱古力乙份。

中法日風味

周末早午餐多以西式菜單為主，The Mira Hong Kong中菜廳國金軒特別於6月17日推出父親節中式早午盛宴，到時會無限供應近15款手工製點心，包括黑松露野菌餃、XO醬炒蘿蔔糕、晶瑩鮮蝦餃和蠔皇叉燒包等。主菜3選1，有玫瑰金沙醬波士頓龍蝦、蝦籽鮑汁脆皮家鄉釀海參或乾鮑汁八頭湯鮑魚伴日本花菇鮮蔬選擇，加指定價錢可暢飲果汁、汽水、香檳和紅白酒。另外，WHISK於6月18日推出法日魚子醬香檳早午盛宴，客人可先品味魚子醬、生蠔和精選香檳。早午餐供應6道菜式，如黑舞茸茶碗蒸配魚子醬香和香煎北海道扇貝配魚子醬醬汁，同樣清鮮香滑。1罐30克的高級魚子醬會配自家製蕎麥薄餅及配料，滿滿香滑口感，令人回味。