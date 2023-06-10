張學友開騷勁歌冇難度　搵舒淇續前緣

「歌神」張學友的全新個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》，昨晚在澳門揭開序幕，今次巡演是學友第10個個人演唱會，演唱會整場以芭蕾、管弦樂與流行音樂元素的結合而成。

個唱以三面舞台呈現，四層樓高的樂手舞台，氣勢磅礴令人震撼，學友演繹經典作《等你等到我心痛》，大屏幕驚喜出現女神舒淇與張學友特別為演唱會拍攝的音樂電影，繼2012年舒淇為學友「1/2世紀演唱會」跨刀拍攝後，十年後兩人再次合作，延續前緣。4分多鐘影片由導演翁子光以電影格局傾力拍攝，深刻傳達相愛的人在痛失另一半後，日日癡心等待的揪心之苦，兩位主角精湛的演出，令現場觀眾為之動容且意猶未盡。

張學友笑言他在拍攝現場跟舒淇小姐建議：「我們每十年拍一個MV，我陪着妳老。」也反問觀眾：「你們也會陪着我老嗎？」、「呀！我忘了，我已經老了，坐巴士只要兩塊錢，謝謝你們陪着我老。」整場演唱會無論是快歌《交叉算了》、《天氣這麼熱》、《深海》、《三天兩夜》等曲目，學友穿透力十足的聲線演繹，完美駕馭各式曲風。

隨着音樂的起落，舞台上專業的男女芭蕾舞者，乾淨利落的旋轉、騰空跳躍，學友說：「知道點解選芭蕾舞？就係想少跳啲，我想跳，你哋都唔想睇啦！」之後再送上一輪經典金曲《分手總要在雨天》、《祇想一生跟你走》等，藉着今次個唱，學友想傳達出的就是一切從初心出發，他說：「我就係鍾意表演，雖然年紀大喇，但我相信喺人生唔同階段，仲可以呈現不一樣嘅美，做出適合自己年齡嘅精彩表演。」更笑着自嘲：「我雖然已經60+，但體力其實跟上一次冇差多少，只係怕觀眾睇我跳得辛苦啫。」到encore部分，學友並沒有讓自己輕鬆，選唱他曾在訪問中説過，所有歌曲中一首最難唱的歌曲《藍雨》，最後以一曲《吻別》為個唱畫上完美句號。

學友今次為個唱，推出一系列設計感十足且品質精良的周邊商品，以經典黑白灰為主要色系，包括紀念T恤、紀念手提袋與棒球帽等，讓歌迷可作紀念性收藏。