洪永城想生多個　黃祥興教路啪生蠔

藝人洪永城和黃祥興今日（10日）出席義賣活動，宣揚救助貧窮小農，洪永城表示如在冷氣開放的商場募捐，或考慮帶同歲半的囡囡同行，可讓小朋友有體驗機會：「佢咁細個未有意識，但可以畀佢知搵20蚊都好辛苦，又要遞手，又要打招呼，就算義賣時被人拒絕，都係學習嚟㗎。」

而黃祥興亦認同帶同小朋友義賣有教育作用，讓孩子明白生活不需要太物質：「參與義賣對小朋友有好處，好似賣旗咁簡單，咁賣旗都要錢，咁錢點嚟？」他帶同大女Paige到場，育有一女兩子的他，自言照顧三名兒女好攰，但也鼓勵洪永城再生小朋友，洪永城直言已努力中，想囡囡有個伴，現時要為囡囡物色學前班，而黃祥興就分享育兒心得，指可視乎父母意願而選擇學校：「有官校同國際學校揀，我啲仔女讀國際學校就輕鬆啲，不過就貴啲。」

而洪永城亦言想囡囡讀國際學校：「唔想佢太辛苦，唔好咁多功課，最好返咗學好似冇返咁，同埋囡囡性格較獨立，唔群其他小朋友，鍾意自己玩。」黃祥興自爆自己不諳中文，所以交由太太負責，他主力教英文。問可送仔女往家鄉法國升學，他即擰擰頭：「法國治安唔好，都係留喺香港安全。」

黃祥興又謂希望洪永城下胎生仔湊個好字，洪永城則覺得仔女都冇所謂，又口痕問黃祥興可有生B秘方：「係咪西班牙烏蠅（指春藥），法式濕吻，印度神油嗰啲？」問到洪永城是否有生育困難？他強調：「洪永城係好得嘅。」黃祥興就提議多食生蠔，洪永城卻覺得有難度：「臨做前食生蠔好難搞喎？」令全場人爆笑。