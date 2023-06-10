純電7座位　平治全新EQS SUV抵港

繼EQE SUV之後，輪到EQS SUV抵港。以EQS 房車的設計作為基礎的EQS SUV，擁有同為3,210mm的長軸距，不過車身再高206mm和車長相對短少少，配合跟房車同樣的平滑車底及大部分封閉式車頭入風口等多項空氣動力學設計。雖然尾箱較方正而且後懸短，仍成功締造 0.26Cd的低風阻。

首先推出市場的型號包括: EQS SUV 450 4MATIC (最大馬力及扭力：360hp及800Nm) 和 EQS SUV 580 4MATIC (最大馬力及扭力：544hp及858Nm)。兩者均車載108.4 kWh電池，擁有632km(WLTP)續航里程。車上安裝了充電速度高達 200kW的直流快速充電系統，快速充電15 分鐘已可補充250km里程。受惠於強勁的前後軸電馬達、反應敏捷的4MATIC 四輪驅動、和智能的 OFFROAD 越野駕駛模式，能夠輕鬆應對各種地形，包括輕量越野。此外，轉向角度高達 4.5 度的後軸轉向為標準配置，在市區提供了更高靈活性，另提供轉向角度高達10度的版本供選配。