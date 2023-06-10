溫拿成軍半世紀　薛家燕對上一次訪問已經48年前

溫拿樂隊成員譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、彭健新及葉智強，現身電台受訪，當日陳友有事未能出席。主持薛家燕訪問期間一度「起痰」，她說：「見到溫拿就回憶起當時少女時代嘅感覺，當年溫拿係我嘅男神！」

今年是溫拿樂隊成立50周年，家燕透露上一次跟他們進行訪問已經相隔48年，過去多年他們在創作期間，可曾經發生意見不合的情況，阿倫說：「大家都係一個藝術家，以前都會有各自嘅意見，但係過咗咁多年已經有一個好好嘅默契。溫拿喺第一對樂隊係紅館開演唱會，而且破咗喺紅館舉行演唱會最多次數嘅紀錄。」

新歌《由此至今》由阿倫填詞，當中記錄了樂隊數十載的經歷及點滴。除了會推出大碟外，溫拿更透露他們將會出書記載五位成員的故事，又會公開未曝光的相片。彭健新笑言：「其實有好多實體相都係我提供，因為以前我會保留好多有關樂隊嘅相同埋資料，但係借咗出去嘅相全部都冇回頭。」

談及有關拍攝新歌MV，家燕姐問為何他們會有露營的概念，難道不怕畀蚊咬？彭健新說：「今次係我哋第一次齊人去露營。」阿B說：「以前去露營就會覺得好辛苦，依家已經變晒Glamping，環境好舒服。」阿倫說：「有一日日頭時候喺室外環境拍攝，因為天氣炎熱嘅關係，再加上我哋經常出入冷氣地方，所以陳友一時攝親就病咗。」

問及有關演唱會，各位成員有甚麼準備，彭健新說：「我哋大家都係懷着一個輕鬆嘅心情出show，完全冇壓力。」阿倫說：「各位唔需要抱住憂傷嘅心情告別，反而需要珍惜同埋享受我哋咁多年嘅成果同友誼友誼。」