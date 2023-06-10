阿Mo控制大便出現自主迹象　肌肉痙攣抽搐偶爾失去平衡

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（10日）他發出第46封代禱信，李盛林牧師表示兒子控制大便功能的肌肉及感覺漸漸出現自主的跡象，盼大小便神經功能原屬一組，祈願排便的正常感覺和功能繼續好轉。另外，由於肌肉偶爾出現痙攣抽搐導至失去平衡，需要立刻扶持否則兒子身子便歪倒。為了安全起見，需要加上肩膊安全帶。

代禱信內容如下：

1) 「大便機能」

a) (感恩) 控制大便功能的肌肉及感覺漸漸出現自主的跡象。

b) (禱告) 大小便神經功能原屬一組，祈願上帝使排便的正常感覺和功能繼續好轉。

2) 「神經反應過程」

a) (禱告) 現時在輪椅上的坐姿，都是靠手肘帶動的部份肌肉平衡。偶爾肌肉痙攣抽搐就會導至失去平衡，需要立刻扶持否則身子便歪倒。為安全起見需要加上肩膊安全帶，祈求這階段能早日過去。

3) 「膀胱伸張力」

a) (禱告) 醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。請為訓練膀胱的伸張力，能改善膀胱的容量和控制力禱告。

（二）MO 爸媽

1) 「實戰的一晚」

(感恩) 上週一晚不能找到合適護理，需要客串一晚。三次的拉筋，期中要轉換位置和按摩，大致上順利過渡這個晚上。

(禱告) 請繼續為新護理員的穩定和適應，並能掌握對阿Mo在治療過程中的照顧禱告。同時爸媽並能作配合協助，請記念我們身心靈在照顧上的需