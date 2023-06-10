乘風2023︱蔡少芬港普創新猷 　「維也辣」究竟乜東東？

「浪姐」第4季《乘風2023》播出以來反應不俗，經過兩輪公演及淘汰後，餘下的25位「姐姐」繼續施展渾身所能，向終極舞台進發，於最新一集中，一眾「姐姐」組成3支隊伍輪流作賽，進行第3次公演PK戰。蔡少芬(Ada)與賈靜雯、謝娜、劉雅瑟、朱珠、曾可妮組隊演繹跳唱歌曲《下個，路口，見》，其中「搞笑擔當」Ada繼續爆出不少笑話，為緊張的淘汰賽比試添上歡樂。

眾女以一身黑衣打扮演繹進行跳唱，加上熱爆全場的舞蹈，贏得現場觀眾熱烈歡呼，不過掌聲背後，其實一眾成員付出了不少汗水排練，向來是「港普」一族的Ada，不僅要面對唱歌、舞蹈的挑戰，更不時被普通話考起，如其中一句歌詞「維也納」，Ada誤讀成「維也辣」，雖然賈靜雯與劉雅瑟於排練時有糾正她的發音，但Ada依然讀成「維也辣」，令二人失聲喪笑，賈靜雯更表示：「不要教芝芙Chi Pu（來自越南的參賽者）中文，我求求你，你可以教她廣東話，好不好？」Ada聞言即反擊：「她很喜歡我的普通話，我也沒辦法。」

而Ada的「港普」不時為節目帶來笑點，日前「三大喇叭」Ada、陳嘉樺(Ella)與謝娜應觀眾要求以普通話比試急口令，Ada即引起連串笑話，令擔任「乘風見證人」的黃曉明亦不禁要求Ada單獨講一次，Ada聞言即笑罵對方：「你是不是人？」及後她硬着頭皮再次接受挑戰，以半鹹淡普通話引得全場哄笑，事後黃曉明幽默指：「恭喜你，普通話變得非常好。」