西班牙Olivia Casta　熱情勾魂奶

外表斯文，內裏Open，個樣索到震，身材正到暈，呢種索女簡直係男人夢寐以求，之但係喺邊度搵？呢位嚟自西班牙嘅性感網紅Olivia Casta正係最佳人辦，尤其係佢心口嗰對天然DD奶，具有攝魄勾魂嘅魔力。

夢幻級女神

男人嘅夢想女友，就係平日對你小鳥依人，入到房卻好似癡女上身，咁已經夠晒興奮。不過如果想要多啲，當然係樣靚身材正就最好，只係現實中有冇咁嘅索女？唔少網民就認為，Olivia Casta正係佢哋嘅夢幻級女神。

佢全名叫「Olivia Cláudia Motta Casta」，真係水蛇春咁長，一啲都唔易記，於西班牙出生，後來跟隨父母移民到美國定居。佢自細嘅夢想係成為模特兒，故積極搵機會投身模特兒界發展，不過大學畢業後，佢卻從事朝九晚五嘅辦公室工作，生活相當枯燥。據佢解釋，當時嘅目標係想籌錢到洛杉磯發展模特兒事業，而事實上佢只係用咗唔夠一年時間，便已成功踏出佢嘅第一步。

深溝派福利

可惜現實係殘酷嘅，雖然佢擁有迷人樣貌及身材，尤其佢嗰對激凸車頭燈，更係令唔少男士流晒口水，但佢卻屢次喺模特兒面試中落選。亦因為咁，佢喺2020年做咗個大膽嘅決定，就係開設社交網帳號享性感寫真相，展露胸前深溝大派福利，而憑住天使面孔加魔鬼身材呢個煞食外形，喺短時間內成功吸納10萬粉絲。

佢坦言本來唔係想做網紅，而係想喺模特兒面試時增加成功率，點知隨住網絡人氣爆升，佢便開始主力發展網紅事業。今時今日擁有超過250萬粉絲嘅佢，不但經常為男士及化妝雜誌拍攝寫真，更頻頻拍攝大尺度肉照而爆紅。原來佢開設OnlyFans帳號為會員提供全裸寫真，難怪唔少粉絲稱呢種反差感，至係佢哋愛上Olivia Casta嘅原因。

Profile

出生地：西班牙

身高：173cm

三圍：35DD-25-34

正因為Olivia Casta擁有西班牙血統關係，所以佢嘅外形有別一般美國性感網紅，加上佢嘅火辣身材及超大尺度寫真，更係令佢喺網上擁有極高人氣。如果想知道佢最近有乜精彩寫真，梗係要去佢個社交帳號睇吓啦！