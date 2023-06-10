陳法蓉舊情人苦纏　難搣「戀愛腦」

藝人陳法蓉於劇集內情路坎坷。現實生活中單身的她，不諱言對感情生活仍有盼望，對於被閨蜜投訴「戀愛腦」，她自言未有打算改變，但卻絕不容許「三人世界」，以及其他性質的曖昧關係。

7年未有參與無綫劇集拍攝的陳法蓉，於《一舞傾城》內飾演「沙律媽」，與唐文龍展開一段苦戀，等對方出獄等足十餘年終於等到團聚，惟唐文龍卻又突然辭世，角色命運坎坷。而現實生活中的陳法蓉仍待字閨中，她坦言對愛情依然有憧憬，但只會靜待緣分絕不強求，對於昔日情路上遇過的所有人，她都會衷心送上祝福。

當問到可覺得情路上曾受過傷害，她豪氣回應﹕「只係時間上唔啱啫，我深信自己愛過嘅冇一個係壞人，不過就冇打算再做朋友嘞，分咗手就無謂打擾人哋嘅生活啦﹗我都試過有個讀書時嘅男朋友，事隔多年佢竟然千方百計搵方法聯絡我，大家都有出嚟見過面，但佢竟然同我講與另一半嘅問題，又話我知佢媽媽覺得都係我最好，我梗係叫佢去處理本身嘅問題，而唔係搵我。」

縱使身邊不少朋友都覺得她有「戀愛腦」，然而陳法蓉卻深信「女人何苦為難女人」：「細個覺得唔可以有第三者，成長之後都有問過自己﹕其實係咪可以接受？諗嚟諗去都覺得容不下有其他嘅曖昧，亦唔想另一個女人因為自己而唔開心。我身邊冇『兵』嘅，知道有唔對路，我會好快打沉你，如果冇被打沉，即係大家都有機會（嘗試發展）。我成日同啲拍檔嘅女友講，妳絕對可以放心，我實幫妳睇實佢。」

陳法蓉的「戀愛腦」多年未變，朋友都愛投訴她有異性冇人性﹕「我喺嗰種拍咗拖，你叫我唔好拍戲我咪唔拍囉、你叫我扣高啲衫褸我扣到上頸嘅種人，傻更更咁遠離咗自己嘅朋友，好願意為愛侶犧牲及聽話，好似突然活咗喺童話世界一樣。到依家如果我遇到個人，令我覺得兩個人比一個人生活好嘅話，我都好願意投入，有啲嘢其實係改變唔到嘅。」

劇集內與一眾「囡囡」包括陳星妤及蔡潔等站在一起，網民及視迷都大讚陳法蓉的顏值沒有給比下去。為此她開心表示：「真係要多謝父母，我係完全唔做運動嘅，有啲嘢天生，不過我飲好多湯水，當然都會做吓面同食保健食品咁，呢啲都係基本嘢啫，但我覺得做人最緊要開心，唔好要求太多，易滿足就得，心境真係好重要。」

服飾﹕Comme Moi