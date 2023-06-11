【是日通勝】

農曆四月廿四

癸卯年 戊午月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：結網、作竈

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、29、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數排首位，生活無憂，心情好到極！

金牛座：運勢起伏不定，沒必要為一時失意而氣餒。

雙子座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

巨蟹座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

獅子座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

處女座：自私自利乞人憎，甚至幸運之神也掉頭走。

天秤座：保持樂觀，人緣會變好，運氣也不會太差。

天蠍座：謀事不可太短視，未到最後不會知道結果。

人馬座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

山羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

水瓶座：得到好運氣加持，是時候為人生目標奮鬥！

雙魚座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）馬 狀態差

鼠：人緣一般，待人冷淡，得罪人也不自知。

牛：異性緣不錯，有伴侶者提防另一半吃醋。

虎：冷戰傷感情，不要為了面子而迴避溝通。

兔：開玩笑勿太過分，以免惹起不必要誤會。

龍：健康運稍遜，如有不適要盡快看醫生。

蛇：運勢平平，提防身邊小人暗地裏搞事。

馬：是日沖煞，身體狀態差，宜好好休息。

羊：病向淺中醫，不要忽視身體發出的警號。

猴：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

雞：自信心不足，有緣人出現也不敢接受。

狗：為家事苦惱，保持冷靜，勿鑽牛角尖。

豬：財運不太好，理財投資不能輕舉妄動。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響夫妻感情的顏色

不同的色彩對人的情緒和心理會產生不同影響，在家居布局中，臥室的選色關係到夫妻感情的和諧，如果夫妻的感情不好，除了其他因素之外，就要看看是不是家宅中的顏色犯了禁忌。

1.忌主調紅色

紅色是諸多色彩中最具刺激性的顏色，能給人強烈的視覺衝擊。如果家宅使用紅色為主調，容易令夫妻二人的情緒變得暴躁不安，繼而出現爭吵不斷、感情不和睦的情況。

2.忌太多粉紅

粉色代表嬌羞，能使人感到溫馨。如果家宅中有太多粉紅色調，容易招來爛桃花，給夫妻的感情帶來不利的影響。

3.忌太多深色

深色代表成熟、穩重、端莊，同時會給人帶來恐懼感和壓抑感。如果家宅中的深暗顏色太多，容易給夫妻帶來壓抑感，或陷入哀傷中，導致夫妻感情趨於冷淡，影響感情生活。

4.顏色五行忌剋

五行之間具有相互制約的關係，簡稱「五行相剋」。謹記水剋火、火剋金、金剋木、木剋土、土剋水這些原理，在進行家宅裝修時，避免使用五行相剋的顏色來搭配，就不會有太大問題。