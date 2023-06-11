港姐面試靚女報到︱「火辣學霸」性感搶灘　「翻版冰冰」淡定壓場

新一屆港姐昨日（10日）進行首輪面試，當中不乏高質素、高顏值、高學歷靚女，其中「火辣學霸」Michelle與就讀北京中央戲劇學院的「翻版范冰冰」王敏慈性感搶Fo，力抗走可愛風的「嫰版蔡依林」莊子璇及「Cute版阿Sa」王怡然。她們尚未正式入圍已引起熱議，相信今屆戰況會相當激烈！

《2023香港小姐競選》首輪面試昨日在將軍澳電視城舉行，89位參賽者普遍質素不俗，當中不乏靚女學霸及吸睛網紅。現年24歲、獲封「火辣學霸」的Michelle擁香港大學財經系碩士學歷，提名人是2017年港姐冠軍雷莊𠒇，她愛在社交平台派福利，當中不乏三點式性感照，連食飯都要拋胸，大騷傲人本錢！有指她並非首次選美，曾參選國際中華小姐，熱愛運動的她亦不時上載舉啞鈴短片，連15kg都舉得起，認真犀利！

「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle）亦被睇高一線，她與現職瑜伽導師的Venus以「孖妹姿態」亮相，現年21歲、身高1米69的她在北京中央戲劇學院就讀表演系，昨日穿熱褲大騷長腿，受訪時對答淡定自然，甚有大將之風。同行的Venus身形較嬌小，曾就讀澳洲大學的她除了是瑜伽導師，亦是一位KOL，經常上載性感照吸Like，其個人社交平台帳戶有接近8萬人追蹤，比不少無綫藝員還要多，有指她經常出入馬場拉頭馬。

「嫩版蔡依林」「Cute版阿Sa」亮眼

除了性感女外，亦有行「可愛風」的靚女參賽，21歲的莊子璇被指與台灣天后蔡依林似樣，在香港大學修讀營養學的她有一副日系可愛靚樣，愛在社交網分享角色扮演的靚相，女團COLLAR成員Day都是其追隨者。她昨日現身時吸引不少傳媒拍照，與同是21歲、被指與藝人蔡卓妍（阿Sa）撞樣的浸大學生王怡然（Lynn）齊齊成為風頭躉。

至於在社交平台坐擁超過40萬粉絲的網紅「嘿莉」，現於中文大學讀碩士，曾自爆單是接廣告已有43萬收入，吸金力驚人。同是「學霸大軍」的還有22歲的Angela，剛由University of London（倫敦大學）法律系畢業，被指是「麥明詩2.0」，她坦言視對方為榜樣，而今次提名人是趙曾學韞，是其母的朋友。

TVB高層樂易玲與港姐統籌總經理何小慧受訪，對於首輪面試只有89位佳麗，她們表示：「最重要唔係量，同埋有好多佳麗係趕唔切返嚟，需要Zoom面試，都有20幾位。」談到今年有很多內地靚女報名，問比率是多少？何小慧表示未知道，只說：「係多嘅，好多內地人嚟香港讀書，有啲住喺香港好多年，佢哋全部都一定要有香港身份證先可以參加，有啲面試者冇香港身份證，我哋鼓勵佢哋參加華姐。」樂易玲又透露今年不設準決賽，只有決賽，並一定會到外地拍攝外景，地點日後公布。首輪面試共有10位27歲的佳麗，趕尾班車參選，而全場最高是1米77的Doris，她雙手內側都有紋身。