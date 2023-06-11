舒淇「電影之夜」捧獎　章子怡貴氣空降紅氈預告「殺夫」

女星章子怡昨晚在上海出席電影界頒獎活動，以貴氣打扮艷壓全場，不費吹灰之力已撼贏一眾後起之秀，果然薑愈老愈辣，她更宣布即將投入新片拍攝。同場的王丹妮擔任表演嘉賓之餘更有獎攞，可謂雙喜臨門。

隨着上海國際電影節前晚揭開序幕，有社交平台昨晚舉行「電影之夜」，吸引大批紅星包括章子怡、周冬雨、王丹妮、袁詠儀、王一博、朱一龍、鄧超及胡軍等撐場，星光熠熠。女星一如以往悉心打扮，陳都靈的埃及妖后Look、張子楓的超Deep V連身褲、盧靖姍的「粉紅芭芘」打扮，甚至周筆暢的小透視裝，都不及一身簡單黑金禮服、與導演陳可辛壓軸登場的章子怡來得貴氣及吸睛，2人更趁機宣布將於上海開拍電影《醬園弄殺夫案》，令人期待。

周冬雨重遇恩師

周冬雨先後代表電影《堅如磐石》及《鸚鵡殺》踏上紅地氈，一身復古白銀長裙Look盡顯品味，對於在《堅》片再次與恩師張藝謀合作，她坦言感恩不已。至於袁詠儀現身時，現場突然吹起一陣怪風，令她大感無奈，影完相便急步離開。舒淇的白衫恤透黑Bra打扮，與謝霆鋒的真空騷肌西裝Look同樣搶鏡，而沈騰率領《超能一家人》團隊踏紅氈，竟出其不意向兩旁觀眾派彩票，引起哄動！

王丹妮與內地人氣歌手劉宇以歌舞為頒獎禮揭開序幕，並向電影《如果．愛》致敬，她同時與周也及陳飛宇等獲頒「年度進取演員」，可謂大豐收！而朱一龍與宋佳獲頒「年度口碑演員」，王一博與張子楓當選「年度關注演員」，舒淇與謝霆鋒勇奪「年度榜樣演員」，袁詠儀則獲「年度實力演員」，而「年度優秀演員」則成為易烊千璽的囊中物。