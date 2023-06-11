「限韓令」死灰復燃？泫雅登「陸」無望爆退票潮

中韓局勢自上月底起又關係緊張，「限韓令」有死灰復燃迹象！上月韓團CNBLUE主音鄭容和飛抵北京，原定錄影內地選秀節目，卻疑因內地網民向當局檢舉「抵制韓國藝人來華」，為免節目遭禁播，製作組即時飛起鄭容和。

而韓國性感女歌手泫雅亦難逃被飛，上月內地網瘋傳她將以神秘嘉賓身份空降本月18日在武漢舉行的音樂節，成為內地撤銷「限韓令」及疫情後首個登「陸」的韓星，她早前在社交平台進行直播時亦親口承認：「因為太多人查問，對！我會去內地那個活動，會去的！」不少內地樂迷引頸以待，更掀起撲飛潮，原價688元人民幣的VIP門票被炒至逾千元人民幣。

不過，在活動舉行前10日、剛過了官方接受退票的日期，音樂節大會才公布神秘嘉賓並非泫雅，而是內地男歌手GAI（周延），令大批已購票的樂迷失望，嬲爆留言要求退票：「這就是神秘嘉賓？開玩笑吧！這陣容值這票價？請退票或直接退錢吧！」由於距離開騷日僅餘一周，不少持票者心急出票，紛紛割價求售，有人更開出比原價低兩成。

泫雅雖未能衝破「限韓令」，但心情未受影響，日前31歲生日的她上載捧蛋糕慶生的靚相，感謝大家祝福。而日前她在首爾舉行處女畫展，獲大批圈中好友撐場，包括舊隊友權昭賢、女團(G)I-DLE成員田小娟、女歌手孝琳與NaNa等。

另外，5人韓團(G)I-DLE內地成員宋雨琦與泰國隊友Minnie落實加盟內地節目《奔跑吧》，兩人昨日(9日)由韓國出發赴泰國拍攝該節目，風騷派心。