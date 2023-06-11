張崇德入行30周年　與張崇基合體加國開騷

歌手張崇德日前出席假會展舉行的活動，同場還有陳淽菁（前名陳芷菁）及車婉婉等，崇德說：「喺活動上，我除咗係表演嘉賓外，更有製作人嘅身份，呢晚整個活動嘅音響、燈光、司儀、歌手、樂隊同現場拍攝等等，都係由我負責。」在旁的陳淽菁大讚好友好厲害，唱歌、作曲、甚至是幕後的製作作都應付自如，簡直是全能藝人，感激好友邀請她擔任活動司儀：「佢每當有適合嘅工作都會諗起我呢個老朋友。」崇德稱和陳淽菁識於微時，未投身娛樂圈前已在加拿大認識，現可一齊工作很開心。

至於因主持無綫歌唱節目《中年好聲音》而人氣急升的車婉婉就謂和崇德有緣，同是新秀歌唱比賽的冠軍，只是對方早她一屆：「今次好開心可以喺台上表演唱歌，仲可以同佢合唱2首歌。」崇德坦言合唱是他精心安排，記得上一次合唱《愛情傻戀lalala》已是29年前的事。問到崇德近況，他說：「今年係我入行30周年，依家製作緊一張自己原創歌曲嘅唱片，其中一首歌係同譚校長（譚詠麟）合唱，我曾經寫畀佢嘅歌曲《失戀通告》。而年底將他兄長張崇基合體在多倫多舉行《基會難德演唱會》，至於淽菁最近忙在港的司儀工作外，還要投身企業培訓工作，近年組成攝製團隊，所以大多時間會在內地製作不同節目。而婉婉則投入無綫劇《痞子無間道》和《新聞女王》的拍攝工作。