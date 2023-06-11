【心理測驗】夏日甜品中的戀愛預告

面對炎熱且飄忽不定的天氣，假日的最佳節目之一必有留在室內食住嘢歎冷氣。不知如果提到夏天，大家第一時間想到的會是甚麼甜品呢？據說日網中就有一道超準的選甜品測命定伴侶的心理測驗題，嚮往甜蜜愛情的你不妨玩一玩！

【問題】

試幻想在一個炎熱的午後，你走進了一間甜品店，請問在以下4種甜品中你會選擇哪一種？

A.日式餡蜜

B.水果啫喱

C.雪糕

D.乳酪

【結果分析】

A.外穩內萌

適合你的另一半似乎是一個沉穩冷靜、神秘、聰明且看似能洞悉人心的人。雖然平時總是一副「撲克臉」，但偶爾露出的純真笑容將成為對你最大的吸引力。同時，極具反差萌的他/她有着清新的氣質，看起來總比實際年紀年輕。

B.具安全感

目前而言，似乎寡言且成熟的人更適合你。他/她擁有透露着堅定意志的銳利眼神，外表可能很冷酷，但一旦笑起來卻極具魅力，甚至把你深深地吸引。這樣的他/她追求高品質及沉默的個性令其看起來比實際年紀大。

C.幹練自信

意志堅定且有自信的人似乎更能夠吸引到你，他/她往往有着強烈的氣場，做事冷靜且有條理，總給人一種成熟的感覺，所以看起來比實際年紀大。

D.人見人愛

你似乎最易被外表乾淨、清爽的人所吸引，這樣外表正直的人同時亦易受到身邊人的喜愛。看似很好說話的他/她若仔細觀察會發現在笑容中其實隱藏着堅毅的意志，通常是一個存在感強的人。