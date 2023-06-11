【突圍港姐】可愛VS騎呢　港姐「有村架純」鬥「爆炸頭」網紅

經過《2023香港小姐競選》首輪面試後，大家對當中幾位樣靚身材正、高挑又學歷高的靚女，例如「火辣學霸」Michelle、「翻版范冰冰」王敏慈及瑜伽導師Venus，留下了深刻印象。

但「標青」的參賽者，可不一定是靠火辣或白富美，就像今屆同樣被視為大熱之選，現仍是學生的莊子璇，就憑青春與甜美外表、日系打扮，已火速被網界封為「港版有村架純」，在她的社交平台上，不但有她大量清純美照，從相中更可見莊，子璇除了生活貼地外，她似乎也熱衷Cosplay打扮，如此可愛難怪連COLLAR成員阿Day，都是她的追蹤者。

不過在今屆參賽者中，要算不靠靚樣或身材，但同樣「突出」的奇葩，必是「爆炸頭」嘿莉；皮膚黝黑的她，其實是一位已擁有8萬追蹤者的小紅書網紅，她形容自己是「留美在港讀研的廣東搞笑女一枚」，平常她亦很常分享，她騎呢但有點搞笑的港漂生活，包括曾自爆自己被港鐵變態男偷拍。今次她難得參選港姐，當然她也有把握機會把過程拍片分享。但別以為她只有騎呢古怪，看她讀中文大學的畢業照，驚喜發現她正經時，原來也是斯文靚女，說不定她才是今屆港姐黑馬。