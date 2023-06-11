帶老竇去威　邊飲邊食最Chill

酒吧餐廳除了是朋友相聚暢飲的人氣之選，亦可以同老竇一齊開懷大嚼兼乾杯的不錯之選。趁住6月父親節，不妨帶他吃特色川菜或墨國酒餚，再來杯香醇美酒，微醺下與老竇暢所欲言，令感情升溫！

川式佐酒菜

坊間的酒吧餐廳，大部分以西餐為主，下酒菜離不開雞翼、薯條之類，主菜則是牛扒或漢堡等，而銅鑼灣新開的酒吧餐廳Shining Star Bar & Restaurant，內裝古風盎然，用上復古鐵閘、霓虹綵燈；更設有VIP房讓大家開懷暢飲，店子亦設有多張遊戲枱，讓大家一顯身手，氣氛一絕。

入坐後想柯打食物，會發現餐廳冇西餐選擇，而是地道的川菜！菜式辣度經過調校，適合港人口味，吃得辣之人亦可建議加辣。佐酒小食款式不少，有口水雞、辣子雞軟骨、乾煸肥腸、手拍青瓜和涼拌雞腎等；還有超過30款美食，好似川式串燒，由牛柳粒、牛舌芯、帆立貝、多春魚和各式蔬菜等，灑上孜然粉燒烤，辛香麻辣，是不錯的酒餚。

主菜方面選擇更加多，首選京川名菜的麻辣小龍蝦，小龍蝦加入上湯、蠔油和四川麻辣粉等調味的醬汁煮製，辛香刺激，剝殼享用，好吃得手指的醬汁都要舔乾淨。嗜辣者必愛的水煮牛肉，選用新西蘭牛柳片和子彈頭辣椒、青花椒等烹調，肉嫩味濃。愛海鮮的話，必試招牌酸菜魚，新鮮鱸魚配四川酸菜，連湯汁都非常美味誘人。超過30款配料選擇的麻辣香鍋，可按喜好自由挑選，愛吃肉可以點選牛柳和雞肉、想配酒就可以啃雞腳等，加點爽口的萵筍片和蓮藕片，分量十足。

嗜香吃辣者最佳拍檔當然是美酒，父親節當日，子女和爸爸用餐，餐廳會為爸爸送上1杯330毫升的指定啤酒，為爸爸解辣消暑。店內除有啤酒和各式美酒供應外，還有用上多款中國酒調混的雞尾酒。好似用上陳年花雕加青蘋果和青瓜糖水等調配的「青花池」，有淡淡酒香和檸檬香，酸甜醒胃。陳年花雕加入荔枝酒和檸檬草調製的「華貴妃」，與山楂條一起品嘗，清新又消滯。以古時大酒杯盛載的「醉生夢」，以中國大曲酒加菠蘿汁和青檸汁調混，以女兒紅酒壺盛載奉客，再斟入小杯內享用，別具風味。

墨國獨特氣息

墨西哥的美食和美酒，素來富豪邁不羈的地道風情。中環墨西哥酒吧餐廳Uncle Miguel走當地街頭風格，內裝有藝術色彩的水泥牆配手工馬賽克飾牆，格調從容。店內的燈罩設計是向墨西哥藝術家Frida Kahlo致敬之作，配實木餐桌、鋪上天鵝絨織物的座椅等，加添一份地道墨國氣息。

主廚是墨西哥原住民，喜愛自行調製配料和食材來搭配，為客人帶來墨國中部和北部的地道滋味。大廚指北部受沙漠氣候和美國影響，味道濃郁且愛使用牛肉入饌，還會用上小麥粉、芝士和豆類等，好似餐牌上的北部風味墨西哥芝士餡餅和烤肉等。

至於中部可說是墨國的美食重心，味道豐富多樣而有深度，主要以粟米薄餅皮包裹各款食材，還會用上粟米、辣椒、番茄及香草等入饌。好似店內人氣的辣肉餡捲餅和檸檬汁醃魚生，前者有啖啖雞肉和忌廉香，後者則用上醃製鱸魚再加蔬菜和粟米片搭配，酸爽又開胃。若想一次過食多幾款口味，推介有齊5種口味的墨西哥夾餅拼盤，配仙人掌沙律享用，盡情體驗當地滋味。

提到墨西哥，就想到龍舌蘭酒，店內備有不同品牌選擇，除可以挑戰高酒精度的Tequila Shot外，還有特別調配的Margarita，有原味和辣味選擇。另有加入杧果、熱情果、意大利氣酒Prosecco、龍舌蘭酒的Mexican Pornstar，清爽清涼。Rhubarb Mezcal則用上龍舌蘭酒配湯力水和紫蘇葉，味道清爽，大熱天時飲用最爽。