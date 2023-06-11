曾想過解散　Jin@BTS自覺實力唔夠：我本來唔應該出道

韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jin去年12月入伍，他入伍前錄影隊友SUGA主持的網上節目《SUCHWITA》，期間成員J-Hope亦有驚喜現身。

節目於昨晚（10日）曝光，3人回想2018年在《MAMA音樂頒獎禮》獲獎時曾透露想過解散，Jin指在他們推出歌曲《FAKE LOVE》時，3個月內只休息了一天，令他十分難受：「當時公司說要這樣做才能夠成功，我們也覺得沒有錯，但身體真的很累，令我想放低一切不管了，我覺得我無法繼續做下去，想放棄了。」

Jin又指初出道時覺得自己除了唱歌唱得不好，跳舞亦很差，認為自己是不應該出道的人，SUGA即說：「希望哥哥不要這樣想，沒有人可以代替你在BTS中的位置，只要去卡拉OK唱BTS的歌曲，就會發現是有多高音，只有你才能唱到。」

問到如果可以去到未來，希望去哪個年份，Jin說：「我希望看看2050年的時候，我們會以甚麼關係相處，我們說過將來要建立一個『防彈村』，一起在那裏生活，我想看看我們有沒有遵守這個約定，還是各自住在不同的地方，希望我們都沒有變。」