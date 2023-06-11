最美反派烏蘇拉　英國甜心穿搭風

最近熱門話題莫過於上月上映的一齣人魚電影，從選角開始就備受爭議。雖然口碑非常兩極，但觀眾們還是能從戲裏面發現驚喜。在劇中飾演反派角色『人形烏蘇拉』Vanessa的21歲英國演員Jessica Alexander卻因戲而爆紅，她的美貌吸引了大家，被大家稱讚為最美反派，更有網民認為她才應該飾演Ariel。其實她私下的穿搭也非常吸睛，大家不妨參考看看。

性感馬甲搭配

Jessica Alexander是自信帶着健康的性感美，迷人的電眼與深邃的五官，無論甚麼衣服都能夠駕馭得到。她以貼身馬甲背心搭配寬鬆的長褲，颯爽且自然。這個穿搭運用了上短下長的穿衣法則，普通女生也可嘗試參考，會把下半身的比例拉長，同時也將身材曲線修飾得更好。同時大家也可參考Jessica Alexander的配飾，她手上拿着的桃紅手袋是點睛之筆。

編織工藝貼身長裙

除了性感風格，Jessica Alexander還可以駕馭仙女風。一身編織工藝的低胸貼身長裙，下擺處還有粉黃相間的細節位置，不顯得過分性感，反而還透露出一種仙氣，清純與性感兼備。而且搭配上把頭髮全部紮起來，顯得十分清爽，非常適合夏季度假時穿着。

型格皮褸加持

美女是多面的，Jessica Alexander經常以型格路線示人。她曾在社交媒體上分享了她的皮褸穿搭。有短款印上各種logo的皮質Bomber Jacket，搭配深色系的內搭與牛仔褲。另一種就是型格與淑女兼備的長皮褸穿搭，內搭一件貼身的高領魚骨連身短裙，和一對及膝黑色長靴，顯得很有女神感。