中年好聲音2︱前港姐戚黛黛同許志安哥哥有份參戰

無綫歌唱比賽《中年好聲音》上季反應熱烈，今日假將軍澳電視城舉行第二季海選，至今日為止已有逾2千人報名，今日（11日）會面試近千人，除了素人外，當中有不少圈中人及藝人親戚，包括2003年港姐季軍戚黛黛 、前三級片女星顏仟汶、《全民造星III》黃劍文、2002落選港姐關伊彤、《最佳拍檔》中的光頭仔「童星」王嘉明、歌手林若盈，還有許志安八哥許志偉，而孫耀威的妹妹也有報名。

戚黛黛獲老公鼓勵參加

戚黛黛獻唱國語歌《心有獨鍾》的她，表現得相當緊張，被評判伍仲衡指有懶音，反問她為甚麼不唱廣東歌。她接受訪問時指今次參賽是老公鼓勵參加，指她沒有甚麼可輸，自己也放太包袱，但直言獻唱時心情緊張到幾乎心臟病發，坦言比選港姐更緊張，亦因太緊張覺得自己表現麻麻，未知能否晉級100強，要看其他對手的表現，已經盡了最大努力。

黛黛16歲時曾參加1998年全球華人新秀歌唱大賽，她指當年比賽未能唱到自選歌曲，彭羚的《彷如隔世》，將最好一面表現出來，笑言一直懷恨在心，故希望再參加比賽給自己多一次機會。問到為何今次不唱這首國語歌？她笑說：「今日點都唔會唱，唔係死得仲慘。」

嫌許志安歌難唱

現年62歲的許志安的八哥許志偉，從事出口貿易工作，他選唱了張學友的《忘情冷雨夜》。受訪時，他自覺表現麻麻：「真係好差，覺得唱得唔合格，記錯歌詞又走音，因為太緊張，出乎我意料之外咁緊張，唔應該係咁。」問到有否向許志安問意見？他說：「有搵過佢，不過佢冇覆我，可能佢太忙，我做出口貿易，所以都好忙，佢都唔知我參加。（入到圍再請教佢？）咁就會。（可以唱佢嘅歌，等佢親自教你？）都可以，但我都有好多其他歌手嘅歌可以唱。」

問到今次參賽原因？他稱見到上一季很好玩，而且也有很多藝人的親友參加，故決定一試。至於為何不選唱弟弟的歌曲？他笑言：「佢啲歌仲難唱。（《忘情冷雨夜》係你飲歌？）首歌哀傷啲，比較啱我唱、今次唱很差咗啲，發揮唔到平時嘅水準。（安仔有冇聽過你唱呢首歌？）佢冇聽過我唱，因為大家都忙。」

黃劍文即場自彈自唱《新不了情》，他自言自彈自唱對他來說演繹時較自如，又指自己跟媽媽也很喜歡《新不了情》這首歌：「我準備前都聽咗好多個唔同歌手演繹嘅版本，每次聽都好感動，今日唱嘅時候都有少少激動。（覺得自己表現點？）有啲緊張，彈到有啲手軟，我知道自己要集中，總之盡力去唱。（你咁有經驗都緊張？）每次比賽都唔同，所以都會緊張。」講到今次參賽，他想捉緊每次表演機會以及找到適合自己發揮的舞台。

去年曾參賽的「屯門娜娜」董幸兒100強止步，她今年以經理人身份陪同老公張迪匡（Dick）參賽，問到現年42歲任職裝修工人的阿Dick參賽是否為太太復仇，他直言有想過以太太的參賽歌《風的季節》，但後來作罷，最後太太為他挑選《無賴》，但自言因太緊張，未開聲，未能發揮水準，相信未能為太太復仇。

娜娜則讚老公好叻，因老公平時很怕醜，參賽對他是好事。問到「Happy伯」可有為他打氣？Dick透露Happy伯本來也希望到場為他打氣，但自己的表現卻辜負了他。

孫耀威妹妹外國返嚟參賽

車婉婉對再次冧莊做節目主持表示開心，又指不少人叫她幫忙：「有次喺街，有個伯伯話想參加，叫我幫佢報名，總之收到好多電話叫我關照住。」而其中一個正是孫耀威：「佢妹妹都報咗名，不過就唔係今日面試，佢唔係喺香港住，係特登由外國返嚟參賽。」

上屆季軍得主羅啟豪透露不少粉絲有意參加，自己也有鼓勵他們：「參賽係冇損失，我就係一個好例子，我手震王，參賽令我改變好大，識咗好多朋友又講多咗嘢。（有咩貼士畀參賽者 ？）享受在舞台上嗰幾分鐘， 將自己最好一面表現出嚟， 同埋要揀自己熟悉嘅歌曲去唱。」

預計有近5千人報名

無綫總經理曾志偉透露《中年好聲音》第二季至今日為止有逾2千人報名，預計將會有近5千人報名，並認為質素比去年高：「好開心，見到咁多人追夢，大家睇完第一屆，所以對節目好有信心，我都有好多朋友參加，見到好多參賽者都係有準備而來。（好多圈中人參賽？）佢哋都想肯定自己一次。」問到今年賽制跟以往會否有所不同，他稱暫時沒有，要再視乎選手質素而決定。

另外，提到上屆退選港姐林泳怡，在社交網大爆港姐面試時被曾志偉勸減肥，令她大感不滿，他解釋：「面試時有啲女仔外形唔錯，但係體重爭啲，我會問佢哋有冇信心減到，好似陳懿德面試時叫佢減25磅，佢話有信心減到，第二輪面試佢已經減咗10磅，人要對自己有要求，佢唔付出努力我幫唔到佢，上年有個港姐啲牙唔係好齊，佢箍咗牙，今年再參選，我哋講個缺點畀你知，你改善到，我哋一定會畀機會。（今年有啲佳麗似整過容？）如果整容或紋身太犀利都會勸退佢。」