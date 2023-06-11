姜糖唔要老公要偶像　姜濤尷尬到癲

人氣男團MIRROR成員姜濤與譚旻萱（Mandy）今日（11日）出席活動，席間播出二人主演的微電影。姜濤談拍攝時趣事謂：「嗰日喺籃球場撞到一班嚟旅行嘅學生，佢哋圍住唔走，好有潛質追星！」他又負責抽5組粉絲上台玩遊戲，被抽中的姜糖（粉絲暱稱）興奮尖叫，嚇窒姜濤。大會安排影合照時，其中一位女粉絲更推開身旁老公「獨攬」姜濤，場面尷尬。

姜濤受訪時談到粉絲表現熱情，他笑說：「同佢哋嘅老公講聲唔好意思，我都真係有啲尷尬。（老公真係變咗前夫。）唔會，佢哋點都係第1位，希望佢哋唔好介意。（遇過啲更瘋狂Fans？）又冇嘅，大家嘅熱情我好開心，不過希望注意安全，有時應援佢哋會太迫跌低。」

談到有網民自己「AI尹光」重唱其歌曲，姜濤笑言亦有留意：「都幾得意。（有咩評語？ ）係一個好唔同嘅感覺，開心大家用我嘅歌去做呢啲嘢。（網民讚AI唱得好過你。）有時我聽完都覺得係。（唔驚佢搶你飯碗？）唔驚，兩回事嚟嘅，我自己都欣賞，但唔會打擊自信。（想唱好啲歌？）會呀，都想嚟緊出嘅歌保持番好嘅水準。」

談到即將舉行的個唱，姜濤表示昨晚已開會，並透露有很多朋友仗義幫手。問到會否考慮搵真尹光同台演出，他笑答：「可以考慮，問吓公司先，當然有任何嘉賓或者前輩嚟，我都會開心。（擔唔擔心又引超搶飛熱，被投訴買唔到飛？ ）聽公司講，希望安排得好啲。（朋友托你買飛？）有，但我自己都未有，都係應承住大家先，如果有方法幫到大家，都會安排。（海報話你向羅志祥致敬，又話你抄《小魚仙》。）冇諗過呢個問題，我有睇過羅志祥嘅海報，但嗰吓都冇醒起，同理我今次概念係玩水，真係有好多類似嘅海報，唔介意大家講。」

至於日前與NBA球星列拿特（Damian Lillard）同場，兼成功集郵，姜濤表示：「好開心，其實每個NBA球星都係偶像，佢嚟香港係一件好難得嘅事，我一直望住佢。（你追星喎。）嗰日都幾得意，散場我都想追佢追埋一份，不過畀人拉咗入後台。（佢關注Edan社交平台。）咁我又冇乜嘢講，況且Edan英文好啲，我要努力進步。」

另外，Mandy則指首次與姜濤有較多對手戲，二人於籃球場拍攝時更趁休息時間鬥波。談到未來工作，她透露：「會有另類新嘗試。（唱歌？）我冇講過，不過對呢方面好有興趣，今日都有跟歌唱老師學唱歌。（同姜濤合唱？）有機會都應該幾好玩，我都鍾意。」