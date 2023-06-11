姚焯菲公開擇偶條件　拒留學新西蘭同父母嘈交

「聲夢」小花姚焯菲（Chantel）身在新西蘭留學，早前她返港宣傳新歌，並接受電台錄音訪問，出身富裕家庭的她，有一妹妹，談及成長背景，她坦承兒時曾幻想當演員，但母親自小管教極嚴，一直反對她發明星夢，而爸爸較任由女兒發展，協助她參戰《聲夢》純希望為女兒增加人生經驗，全家人都沒想過她能成名殺入三甲，她說：「我冇學過唱歌，比賽零經驗，面試時已心知炎明熹（Gigi）一定是冠軍，Gigi佢好得意，總係唔出聲，但一開口唱歌，就好犀利全場都震驚。我只係喺比賽過程慢慢進步，多謝JW老師等多位導師指導我，亦多次跌入過危險區，先了解人生總唔會順利。」

兩年前15歲孖住戰友炎明熹一起出歌橫掃新人獎，名利在望卻毅然離港升學，她坦承最初曾極反對父母的決定：「一開始是有擔心，好地地冇需要走，最初更反對去新西蘭，會不開心、會嘈㗎！因為之前唔認識新西蘭，以為只有一片草地同好多羊，羊可能多過人，會好悶好唔鍾意！但父母帶咗我去一次，先知係城巿好安心先開始計劃。」對於過往有不少藝人歌手離開娛樂圈後要面對人走茶涼的現實，Chantel說：「最初都有擔心，但依家時代科技唔同咗，喺嗰邊我鍾意開Live就開Live，想幾時出Po就出Po，我兩個月又返來一次，喺嗰邊可以專心讀書，放假又專心做歌，係可以平衡到，最重要呢次回來我真心覺得自己成長同獨立咗，呢個係最大得着。」

她指自己與公司及父母已有5年計劃，直到21歲於新西蘭讀完大學期間，每逢長假期也會返港出歌。至於身在新西蘭「冇王管」，問父母有否嚴禁她拍拖？那邊有沒有追求者？16歲的她一臉認真說：「我讀女校住女生宿舍，朋友全部都係女仔。父母知我大個女，冇乜提點。」至於她的理想男友條件，她說：「專一最重要，其次係要有禮貌同性格要謙虛，我遇過亦最唔鍾意嗰啲自大，自以為有錢就不斷炫耀嘅男仔，就算佢幾好樣都唔鍾意！」少女情懷總是詩，問她恨唔恨有拖拍，她再堅定的說：「其實冇所謂，但依家我好想自己一個人，真係唔好搞我！因為我好想專心做我要做嘅嘢，好想專心讀書，亦好想專心工作，依家就算有一個男仔來，我都會說拜拜！No！」