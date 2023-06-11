隱門︱黃智雯大反擊　摑番吳岱融16巴

藝人黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥（Moon）、吳岱融、張國強及黃子恆等今日（11日）為無綫新劇《隱門》宣傳，眾人於台上大玩遊戲，同時宣布戲集「七天跨平台總收視」首集獲得21.8點，而第4集更獲得22.6點收視，觀眾人數超過145萬。於玩問答遊戲時，Moon被吹爆的氣球嚇至花容失色，靚湯則大爆未婚夫馬國明不懂看地圖、酒醉後會爆講，十分惹笑。

Mandy、靚湯和Moon受訪時更透露劇情將會進入反高潮，希望收視繼續節節上升。Mandy指有很多觀眾戥她不值，因劇中一直被飾演父親的吳岱融打，故透露將會進行大反擊：「會有一場我還番16巴掌畀佢，連續咁打，其實本身係打一巴，但現場岱融哥話『阿女，睇咗咁多集，觀眾應該好想睇你大反擊，不如你即管打打到手軟為止』。」結果她連環掌摑了對方16巴掌：「打完之後我隻手係震。（真打？）係呀，其實打人都好大壓力，因為嗰刻情緒高漲、出盡全身嘅力打有機會打錯其他地方。」她又即場示範一掌打落阿Moon大腿上，阿Moon即配合慘叫一聲，非常入戲。

至於劇中同樣被父親張國強掌摑12巴掌的靚湯，坦言是拍劇首次被這樣掌摑：「係呀，其實佢唔似打係似揼我，哈哈！打嗰下真係有爹哋打嘅感覺。（細個都會畀爹哋咁打？）教功課嗰陣會打手板。」她還指未婚夫馬國明知道有這場戲後，笑言要幫她排戲練習。

談到新一屆港姐開始面試，靚湯表示有留意有佳麗撞樣舒淇，又笑指還記得參選時，因拍照時縮肚，曾被記者稱她有「4個胸」。問到有指愈來愈多外地佳麗參選，又指香港是否沒有靚女，Moon解釋説：「啱啱參選嗰陣唔識打扮、化妝，但入行之後慢慢學識咗就會愈嚟愈靚。」Mandy則自嘲當年剛參選時「似隻豬」。