周遊關西︱周奕瑋探索日本連地圖都搵唔到嘅島

有日本通之稱的藝人周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，相隔4年載譽歸來，明晚（12日）播出的首集，Jarvis展開4日3夜的和歌山之旅，由和歌山市玩到去白濱再到最遠的新宮。首個行程，他朝聖新興的打卡熱點「和歌山版天空之鏡」天神崎，坐火車去到紀伊田邊站後，再踩20分鐘單車便能到達，沿途更可欣賞和歌山海岸線，他提醒大家出發前要Check清楚天氣，如果天氣差和太大風的話，就影唔到完美的天空之鏡！

今集Jarvis還會探索一度連地圖都找不到的友島，事關友島以前是軍事要塞，所以地圖上沒有標示出來。友島上擁有多個打卡位，他帶大家去到最為著名的第3砲台，該處正是現實版「天空之城」所在地，置身其中恍如進入了宮崎駿的動畫世界！他對於這個行程十分滿足，他有感而發說：「有人可能話嘥咁多時間喺日本行山，點解唔喺香港行呢？只要你嚟過一次就知道，呢個行程可能係你最難忘、影最多相嗰段呀！」

Jarvis亦介紹不少美食，他帶大家去到白濱ToreTore海鮮市場食好西，該處除了可以看到吞拿魚解體Show外，海鮮亦相當抵買，手臂咁大的真鯛魚只要1,650日圓，即120港元有找，檜扇貝1,000日圓5隻，即十幾蚊港元一隻。市場內更設有燒烤區，入場費只要800日圓（約45港元），包晒所有燒烤工具之外，還可以任飲汽水，CP值極高。他歎完即買即燒即食的海鮮後，不禁大呼：「海鮮真係要即刻買完即刻燒，之後喺燒得最靚時擺入個口，呢件事先叫完美！」另他去了一個農園摘士多啤梨，還品嘗了非常特別的士多啤梨Tasting，一次試勻9款士多啤梨。