七瀨奈奈 奪冠F奶新星

早排大台為新一屆嘅選美活動吹雞，但小弟比較留意日本嘅選美比賽，可能睇得多寫真女優嘅關係，硬係覺得嗰邊啲囡囡正啲，就好似今日為大家介紹嘅七瀨奈奈，唔止係選美出身，仲係冠軍級人馬！

絕色美人

喺日本賽車女郎界別，可以搵到好多索女，通常佢哋喺成名後，往往會進軍其他界別搵真銀，好似藤木由貴、忍野沙羅呢兩位寫真女優都係車女出身。至於今年23歲嘅七瀨奈奈，之前亦係一名賽車女郎，仲要係絕色美人！講樣貌，留有一頭長髮嘅奈奈，面尖尖，眼大大，眉清目秀，氣質迷人！論身材亦屬頂級，一來有成5呎5吋夠晒高挑，二來雙腿又長又靚，三來佢心口有一對堅挺又富彈性嘅F奶，可以話係勁吸睛！

選美冠軍

七瀨奈奈出身於福井縣，高中畢業後做咗3年網頁設計工作，之後為咗成為賽車女郎，隻身到東京尋找機會，結果佢喺上年開始以車女團體「Pacific Fairies」成員身份活躍，更因為又靚又好身材，喺「日本賽車皇后大獎2022」嘅新人組別勇奪冠軍！

挾住呢個聲勢，奈奈喺今年進軍寫真界，表現備受好評，憑住「壓倒之超逸材BODY」，獲封為「驚異之超新星」！雖然喺寫真界發展得順風順水，但奈奈話會繼續做車女，仲想喺來屆嘅日本賽車皇后大獎中爭取正規車女界別嘅冠軍，果然有志氣！