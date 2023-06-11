孖洪永城探秘亞馬遜熱帶雨林　胡美貽蒙眼食蟲

無綫J2（82台）將於明天（12日）推出合共10集的另類搞怪旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，由自稱旅遊Old Seafood的洪永城、帶領兩名J2er「旅遊新丁」胡美貽（Nicole）及布樂文擔任主持。

3位主持完全豁出去，除了坐足49個小時飛機、再加34小時船程，才能深入探討亞馬遜熱帶雨林的神秘面貌；更要克服心理關口體驗生吞活蟲、露天如廁及上山救火等，當中最令人難忘的，是深入亞馬遜後長期要與「雨神」同行，令原來人丁單薄的2人攝製隊「難上加難」。

本周攝製隊雖仍停留在亞馬遜河外圍巴西，但3位主持分別拜訪了在社交網擁有百萬 followers的土著網紅一家、菜式及用料「獨特」的土著餐廳、跟巴西軍人體驗「人在野」求生技能、參觀裝修極盡華麗的亞馬遜劇院，體驗巴西生活日常及非一般藝術真人彩繪。

談到首5集行程最難忘事件，Nicole坦言是「蒙眼吃蟲」：「今次係我人生第一次食蟲，仲要估唔到一食就要食咗唔止一次。其實我覺得食蟲都唔係咁恐怖，最恐怖係要蒙眼食。最記得啲螞蟻，食落去好似鐵銹咁，同埋好鹹。不過好彩當時喺餐廳食，嗰啲蟲係風乾咗。之後我再要食啲活生生嘅蟲，放喺手上面已經覺得好恐怖，但係啲土著小朋友都係照樣擺落口，佢哋話係零食。」而節目所見，Nicole蒙眼吃蟻時叫聲確實震耳欲聾，不但嚇親洪永城及JB，更獲製作組特效處理，過程相當過癮。

至於JB雖然同樣被安排「食蟲」，但他卻反其道吃得相當Enjoy，令其餘2位主持難以置信。談到JB是次行程最特別的地方，絕對是他成為了團隊中的「人氣擔當」。只要JB現身之處，不但可結識到來自不同界別的朋友，更有不少是美女代表，其中閃現巴西超市的「巴西朱千雪」更與JB一見如故，二人更交換社交網帳號保持聯絡。

至於笑言為了節目拋妻棄女的洪永城，透露是次拍攝是其眾多旅遊節目中最急趕一次：「因為只係得10幾日時間拍，但要拍10集嘢，都幾有挑戰性嘅，即係代表無時無刻，甚至大小二便都要Roll機拍嘢。」並謂是次「出走」拍節目老婆完全沒有詐型：「佢恨不得我離開可以霸佔個女啦。」

問到為何去到亞馬遜咁遠，他笑言：「日本泰國已經滿足唔到我，所以想去個遠啲地方嚟個冒險同大解放。」至於為何選中Nicole與JB同行，洪永城則坦言早有注意二人：「Nicole之前《港女野人》表現好出色，覺得佢幾捱得。JB之前睇佢做節目都覺得佢係一個敢於嘗新嘅人。」

談到巴西治安問題，洪永城坦言拍攝期間確是遇到不少怪人怪事，故此自己除了幕前工作，亦要分身兼顧幕後確保團隊安全：「沿途都幾多兇神惡煞、又或者日光日白有疑似飲醉酒嘅人突然出現，所以我全程都有Keep住『睇水』，留意咩時間要停止拍攝，仲要留意叫團隊要避開啲咩人，確保大家安全，我負責做警衞。」