林欣彤跳降落傘練膽　自爆想喺沙灘搞婚禮

歌手林欣彤（Mag）今日（11日）現身會展，為婚紗展擔任嘉賓，更即席獻唱冧歌兼與準新人大玩遊戲。一身黒色露背打扮的Mag透露自己的夢想，她希望婚禮於沙灘進行，最好有各類寵物參加。

談到參觀婚紗展，Mag打趣說：「從來冇行過，因為冇咁嘅需要，不過有陪個朋友揀婚紗，做過好多次姊妹同伴娘。（人哋話最好「不過三」喎。）我係基督徒，冇啲咁嘅詛咒，唔驚！」她又透露自己剛從美國返港：「咁多年嚟我嘅病痛，無論身體及精神上，都突然間得到治療，我覺得有神迹，身體愈嚟愈好。喺美國十幾日期間，我收到好多祝福，同埋我要突破自己嘅掣肘同恐懼，所以走咗去跳降落傘，我本身好畏高，但今次完全唔驚，好神奇。」

台上她指自己會「從事多啲幕後工作」，Mag解釋：「我唔會放棄唱歌，不過寫多咗歌，亦諗緊好多唔同嘅方法點去Present，自己都好期待，同時愈嚟愈多唔同類型嘅音樂想去做，好多嘢要學。（妳好似收埋咗自己好耐，又冇派歌。）好嘢值得等吓嘅，但依家都冇話一定要點，上天會安排，即使網絡上做得好，隨時都可以彈出嚟，最緊要籌備好自己先。我喺度雕琢緊，搵緊個時機覺得最啱，就會有新嘢推出。經理人都間中有安排啲騷畀我唱，我都好多機會嘅。」