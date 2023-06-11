Big波蕩漾 爽到腳浮浮

夏日炎炎，最爽嘅節目梗係去體驗吓Big波蕩漾嘅快感，定力少啲嘅男士真係興奮到腳步浮浮。今日就由「浮」（Float）字講起，分享吓情色世界入面有乜嘢相關話題。

Floated 玩到腳軟

想用英文形容一場超過癮嘅性戰，除咗「High」之外，亦可以用「Floated」，呢個詞語本身可解作酒醉後腳浮浮，用嚟形容激情過後嘅感覺，真係幾貼切㗎。講起「Float」，有個情色俚語叫「Floating Sex」，意思指男士將兵器放喺女伴私處上掃嚟掃去，唔少性學家都認為呢種過門而不入嘅調情動作，可有效燃起女士嘅慾望，大家有冇興趣試試？

Bubbly Back Float 泳池獨享

見到女伴換咗性感水着喺泳池搔首弄姿，相信好多男士都會興奮到想將對方就地正法。如果環境許可，不妨試吓「Bubbly Back Float」呢招喺泳池適用嘅體位。玩法好簡單，女伴只需要雙肩靠住池邊，借池水嘅浮力令下半身浮起，男方就可以企喺池中，扶住女伴雙腿進行活塞運動。雖然呢招睇落幾過癮，但性學家提醒大家，池水進入女士蜜洞，會有感染風險，亦會減低蜜洞嘅滑潤度，所以玩之前要諗清楚。

《Chloe's Pool Party》 浮床大戰

去海灘游水，唔少人都會帶埋浮床，但原來呢種水上玩具都可以進行性戰，唔信？就要睇睇四仔片廠Vivid喺2013年推出嘅《Chloe's Pool Party》喇！影片由名導Bo Edwards執導，Chloe Jones擔大旗，並夥拍Vicky Vette、Hollie Stevens等人氣巨乳脫星一齊演出，內容講述呢班慾女鍾意打水戰，當中就出動到浮床作為道具，對四仔迷嚟講，算係幾有新鮮感，問題係浮床性戰既講平衡度又難借力，搞到曳曳過程頻頻跌落水，難怪呢班脫星話演呢套四仔演到虛脫咁滯。

同場加映：「浮氣」人妻辻井穗乃果

日本AV經常出現「浮氣」呢兩個字，但就同浮沉零關係，而係指精神或肉體上出軌。筆者第一時間諗起Emanuel子品牌人妻援護會喺2021年推出嘅人氣作《人妻的浮氣心》。影片由爆乳女優辻井穗乃果孭飛，飾演一名出軌人妻，雖然劇情冇乜新意，不過淨係嗰對38I爆乳已經夠晒吸引。題外話，喺2019年出道嘅佢，今年2月因發生意外，塊面要縫15針，但睇番佢喺社交網分享嘅自拍相，似乎未見破相，總算係執番身彩。