【是日通勝】

農曆四月廿五

癸卯年 戊午月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、嫁娶

忌：合醬、造酒、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：22、31、35

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：工作不太順暢，宜停下作檢討，重整旗鼓。

金牛座：久坐無益，必須多做運動，今天勿再偷懶。

雙子座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

巨蟹座：遇到麻煩要冷靜，慌失失無助於走出困境。

獅子座：易破財，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

處女座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

天秤座：謀事要竭盡所能，不要一遇到挫折就退縮。

天蠍座：運氣勝人一籌，事業上沒有問題可難倒你。

人馬座：享天時地利人和，好好把握，謀事易成功。

山羊座：運氣佳，沒有事要操心，可專注事業發展。

水瓶座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

雙魚座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）羊 財運差

鼠：整體運勢向好，有望獲一筆意外之財。

牛：工作熱情高漲，若有進修機會勿錯過。

虎：健康運欠佳，身體易跌倒，外出要小心。

兔：事業運上升，有望在職場上脫穎而出。

龍：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

蛇：做人要積口德，勿把人家秘密周圍唱。

馬：腸胃問題不可輕視，是時候控制食量。

羊：是日沖煞，財運差，投資用錢忌衝動。

猴：工作運下降，不宜出差，易發生意外。

雞：心態要調整，事事抱怨會令別人生厭。

狗：敢向意中人表白，有望打破感情悶局。

豬：運勢降低，不可粗心，以免因小失大。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

認知平衡

關於八字學，大家都耳熟能詳，自古至今，小孩子出生後，往往都會請命理師排個命盤，以了解一生的概況。

在中華文化中，《易經》的八卦方位和辭文象義，能用來深入分析人生中的任何事物。

早前在電視上有位師傅解釋，首先同宗教無關係，批算命運，是要計算出來，當然要找到一位有德行經驗者，而不是經常跳出來宣傳刷存在感自吹自擂的那種所謂大師。風水是统計，昔日家居布置設計與今天不同，因此要不斷去增值來改善布局。

陰陽五行金水木火土，是平衡日常生活的基本，包括健康，只要處於平衡的狀態，可以獲得無以倫比的免疫系統，如有疾病和各種不適，也可以無傷害地康復。

失衡只是二字，但包羅萬象。太陽從東方升起，西方落下。肝屬木，應東方，在人為左邊，如左邊頭暈、左眼紅腫不舒服、左牙齦浮痛、左臂痠脹、左腿不利等等，應查看肝經通與否，考慮藉飲食來舒肝。肺屬金，應西方，在人右邊，金為收斂，酉時（下午5時至7時）為足太陽膀胱經與足少陰腎經交替之時，也是陽氣收斂之際，陽氣入腎化為質量，入則清爽，陽不入腎在於腎外，化為熱邪，如右側牙痛腰痠、肺氣不降，這時候在飲食上需要以養陰滋腎、養肺斂陽為主。

當然父母生我們每個人產生五行不一樣，只要掌握自己五行多少喜忌來布陣，便可得到解決辦法。