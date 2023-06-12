2024年奧斯卡預測　畢利谷巴與施利安梅菲有望爭影帝

雖然下屆《奧斯卡金像獎》要到下年3月10日才舉行，但美國電影雜誌《Variety》已急不及待預測一下提名走勢。

演而優則導的美國男星畢利谷巴（Bradley Cooper）繼2018年的《星夢情深》（A Star Is Born）之後，今年將捲土重來，他自編自導自演的新作《Maestro》將有機會在下年奧斯卡橫掃多項提名，與《星》一樣，新作亦是以音樂作為主題。他在片中飾演美國一代指揮家Leonard Bernstein。他有望憑角色繼《星》之後再獲奧斯卡影帝提名。而同樣被睇好獲多項提名的還有基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）新作《奧本海默》（Oppenheimer），影片是根據真人真事改編講述「原子彈之父」美國理論物理學家羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）研發原子彈的過程，「洛倫愛將」愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，他被雜誌睇好獲奧斯卡影帝提名。

除了畢利的新作之外，雜誌亦睇好Apple TV+金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），將在下年奧斯卡大放異彩！穩佔最佳電影以及導演提名席位之外，片中男主角里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦極有機會憑該片而獲最佳男主角提名。

楊紫瓊和關繼威兩大華人紅星於今屆奧斯卡分別捧走最佳女主角以及男配角，為亞裔影星揭開歷史新的一頁。而下屆有機會歷史重演，美籍韓裔女星Greta Lee有機會憑新作《Past Lives》獲提名最佳女主角。該片以亞裔人士做班底，除了Greta之外，女導演Celine Song亦是韓裔人士。影片今年初在辛丹斯電影節放映之後大獲好評。雜誌睇好Greta獲影后提名之外，他們亦睇好《Maestro》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）以及《Poor Things》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）獲影后提名。

至於其他獎項方面，近期全球熱映中的環球動畫《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）有望獲提名，此外，即將上映的兩部焦點動畫之作索尼的《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）以及彼思動畫《元素大都會》（Elemental）都被睇好有機獲奧斯卡最佳動畫提名。