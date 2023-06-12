王力宏突然「示愛」：讓快要斷氣的身體重新有心跳

台灣天王王力宏暫時拋開跟前妻李靚蕾的離婚及撫養權官司糾纏，飛抵泰國舉行巡迴演唱會《ONE Leehom Wang 一個王力宏》，這是他亞洲首站，除當地的華裔粉絲、泰國當地的觀眾之外，全球各地歌迷包括中國大陸、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、歐洲、美國、加拿大、澳洲、新西蘭等地從四方八面飛到曼谷，為他加油打氣，泰國著名鋼琴王子ToR+與天后TaTa Young也特別前來捧場。

首次在泰國開唱，剪短了頭髮的他精神奕奕、一身白馬王子造型帥氣登場，他用泰文高喊「Sawasdee（你好）」打招呼，特別彈奏新樂器Harpejji展現誠意。現場7500名歌迷擠爆會場，他全程用中文、英文、泰文與歌迷互動，他說：「這是我們亞洲的第一站，感覺離家裏愈來愈近了，演唱會讓我有一種回到家的感覺，無論甚麼樣的改變，你們都在對不對？」來自世界各地的歌迷不斷熱情尖叫，並高舉手幅應援。

感謝全場歌迷

他說重新出發永遠不遲，而《ONE一個》歌詞「長路裏共患難，才是不離不棄」，唱出了他對全場歌迷的感謝，歌迷也齊聲大喊「力宏，我們都在」。在全場大合唱《你不知道的事》後，走下台與歌迷近距離互動，被歌迷湧上前包圍，笑說差點回不去舞台。他也感性分享「他最寶貴的一堂課」，他說人生就是一所學校，可以學習真正的智慧，來自生活的困難跟苦難：「每一次我拿起樂器、練唱、背歌詞，才是真正的活着，我在做有意義的事，情緒思緒都不會被帶走」。

又問現場歌迷有沒有聽過邱瓈寬，特別感謝對方：「謝謝寬姐一直是我的貴人，我人生第一場演唱會到現在」，完騷後，返回後台的他特別「示愛」在場的每一個歌迷，也希望與在場的歌迷合照：「是你們讓快要斷了氣的身體，重新有了心跳，是你們讓我有最強大的後盾，是你們讓我可以繼續往前。我永遠都會記得，長路裏共患難，才是不離不棄，我可以跟你們一起拍照嗎？」在全場氣氛最高漲的時候宣布：「See You In Taipei！我們台北見！」讓演唱會觀眾在驚喜與尖叫之中劃下完美的句點。