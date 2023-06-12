星玄︱節目被腰斬！麥美恩高EQ被讚得體

今日係6月12，農曆四月廿五，宜祭祀、會友仲有嫁娶，幸運數字係22、31、35，最旺生肖就係兔，屬兔嘅人事業好旺，有望喺職場上脫穎而出。麥美恩就係屬兔，港姐入行嘅佢憑住搞怪形象勁受觀眾歡迎，加埋勁高應變能力，做主持好出色，大家成日都喺TVB大騷見到佢，幾乎每屆港姐競選同台慶都有佢份，就知事業有幾掂啦！佢仲入圍過最佳女配角，做戲一樣掂，當然脫穎而出。

早前佢同馮盈盈有份主持節目《真係唔好笑》，盛傳遭受腰斬。之後麥美恩表示，呢個只係節目上調動，剩番嘅5集會到暑假先播。佢都承認收視未如理想，成個團隊會互相檢討，希望再有進步，答得真係勁得體，而得到網民盛讚。麥美恩EQ高又夠成熟，相信未來有份參與嘅節目，收視肯定會愈來愈好。

佢感情方面都唔錯，之前上節目突然自爆單身咗一年，即係之前拍拖一直冇公開，點知過咗冇耐就承認有男仔了解緊，都過咗一段時間，唔知有冇新進展呢？唔好再收收埋喇！仲有屬牛嘅人都有事業運，屬鼠同狗嘅朋友今日都唔錯。

今日嘅幸運星係天蠍座，天蠍座嘅朋友運氣勝人一籌，事業上冇問題可以難倒你。依家長居內地工作嘅陳偉霆就係天蠍座，佢運氣真係非常之好，即使早前被內地網友，撞到佢喺小區停電單車嗰陣，疑似冇泊好位畀保安「教育」，但因為William以內八字站姿，認真咁聽對方講嘢，反而畀網友大讚佢完全冇明星架子，仲話佢被訓話個樣好Cute，證明佢喺內地人氣真係好勁！至於射手座嘅朋友，同樣享盡天時地利人和，要好好把握，做咩都好容易成功！