被前夫爆吸毒恐會早死　Britney Spears即發文否認

美國天后Britney Spears與「軟飯王」舞蹈員前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）育有兩子，而奇雲最近接受英國傳媒訪問時爆料指懷疑前妻有吸冰毒的習慣。

奇雲訪問時說：「我懷疑她有吸冰毒，我祈禱有人能將之公諸於世，把她喚醒。」想到和她育有的兩個兒子，奇雲即感嘆地說：「這真的很可怕，她是我兒子們的媽媽。」而他更指兩名兒子已經不願意再見到她，並堅稱曾看過毒品被送到她家中。此外，奇雲更坦言恐怕Britney會可能像女歌手Amy Winehouse般因吸毒而早逝。他說：「每一次電話響起，我都很怕聽到噩耗，我不想兩名兒子早上起床後，發現他們的媽媽因吸毒過量而死。」除了前夫之外，她的大兒子辛布斯頓（Sean Preston）亦於訪問中表示希望母親必須聽他們說否則太遲。

消息傳出後，Britney以及奇雲都批評有關報道。Britney於社交網撰長文否認：「別人說的事情不真實是最令人難過的...這甚至可能不是他們說這樣的話，因為對我來說，他們這樣說沒有任何意義...」而她更指布斯頓和前夫背着她向外談論有關她而心碎：「我一直覺得新聞欺負我...這很可悲，因為每個人都坐視不理，好像可以編造謊言...」至於奇雲亦受訪否認報道中的相關言論並點名指兩位訪問他的記者「作料」：「我們准許他們入屋是因為我們相信他們，但是這種信任已經失去，我們的家人確實與他們談過幾次，這是以對Britney和Spears家族的愛與同情的尊重方式進行的。她（女記者）的謊言和利用未成年人的企圖是點擊誘餌和另一個令人厭惡的例子，不幸的是，今天某些新聞業已經沉沒。」