金城支持社區發展　飛越啟德「100KM跑步機慈善挑戰賽」

【營業資訊】金城營造集團（簡稱「金城」）植根香港60載，以建設智慧及可持續發展的優質城市和提升市民的生活質素為願景，秉承「取諸社會、用諸社會」的理念，多年來上下一心，積極參與社會、社區及慈善活動。早前金城副主席王紹基太平紳士親身率領員工參加由飛越啟德主辦的「100KM跑步機慈善挑戰賽」，並擔任金城隊伍的首位跑手，身體力行與員工攜手共襄善舉。除了為慈善出力及加強金城與社區的聯繫之外，更以行動鼓勵員工及公眾關注身心健康及可持續發展。

飛越啟德「100KM跑步機慈善挑戰賽」為全港首個室內超馬慈善接力賽，匯聚機構、名人及體育界精英一同參與，攜手勇創聯合國可持續發展目標的世界紀錄。活動累積的跑步里數將會轉化為相應份量的食物，捐贈予「惜食堂」幫助有需要人士，與金城關懷社區及關注員工身心健康的理念不謀而合。

金城派出的隊伍由金城營造集團副主席王紹基太平紳士擔任首位跑手，同場的啟德體育園總監（策略發展）、前香港警務處處長鄧竟成GBS，PDSM更前來為金城隊伍打氣和支持。王紹基太平紳士完成跑程後交棒予其他成員接力，與眾人齊心協力成功累積100公里的跑步里數，並以9小時32分28秒的驕人成績贏得亞軍名銜。於頒獎儀式上，一眾金城員工到台上接受亞軍獎盃，並獲頒「聯合國可持續發展目標世界紀錄：全球首個獲不同類型團體參與之跑步機接力賽」參與證書。

王紹基太平紳士表示：「金城在過去60年間，一直無間斷地積極參與社會、社區及慈善工作，集團踏入鑽禧，除了繼續秉持『取諸社會、用諸社會』理念，更以推動可持續發展為己任。飛越啟德『100KM跑步機慈善挑戰賽』，更加入了勇創聯合國可持續發展目標世界紀錄的元素，與金城的核心價值不謀而合。非常高興有機會與金城同事齊齊參與這個饒富意義的活動，共襄善舉。」