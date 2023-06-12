給爸爸大滿足！自助餐歎盡環球美食

每個子女心目中的爸爸，必是高大威猛好「擦」得，來到父親節，一於帶他去食自助餐喇！在這個節日，餐廳除有各類美食主題，部分還提供不同的優惠，相信父親們肯定滿足。

盡嘗烤鴨牛扒

很多爸爸愛多肉少菜，來到父親節，可以放縱一日。香港四季酒店ARGO於6月10日至18日推出父親節自助午餐，餐廳以世界各地豪華的肉食和海鮮作主角，北京烤鴨即席烹調區可欣賞師傅的手勢，烤鴨皮香肉嫩。美國USDA Prime肋眼牛扒切片區同樣受客人歡迎，即席切件的牛扒肉味濃又Juicy，另外還有美國緬因州龍蝦、煙熏甜燒豬肋骨、豆豉蒸鱔魚和36個月風乾伊比利亞火腿等供應。意猶未盡的話，可以預訂酒店提供的父親節蛋糕，無論是超人爸爸朱古力配阿拉伯咖啡蛋糕、酒桶形的威士忌朱古力配榛子蛋糕，又或是胡子狀的西西里開心朱古力忌威蛋糕都咁靚，方便食完自助餐拿回家慢慢歎。

送和牛鮑魚

品嘗美食的時候，如果為爸爸奉上獨特美食，心情自然更好。荃灣西如心酒店於6月17日至18日推出主題自助午餐及晚餐，冰鎮海鮮有雪花蟹腳、麵包蟹、藍青口和翡翠螺等，沙律有八爪魚薄片拌黑松露三文魚籽及黑醋、西瓜菲達芝士等配搭，品嘗完開胃冷盤、刺身和壽司等，就可以來到各個開放式廚房，享用即烤串燒、現煮意大利雲吞、即煮湯麵和烤肉等美食。惠顧父親節自助晚餐的客人，可獲贈香煎M4和牛西冷及鮑魚配松露燒汁。來到甜品環節，除供應如雪茄、棋盤、象棋、煲呔、禮服及玉璽等造型蛋糕，每位爸爸會獲專屬的百利甜酒朱古力蛋糕，保證甜在心頭。

牛魔王之選

肉嫩多汁的牛扒，大大塊切好放入口，美味又滿足。金域假日酒店Bistro on the Mile在這個6月推出頂級美國牛肉自助餐，當中包括有威靈頓牛柳、燒有骨肉眼扒、燒美國牛肉蘆筍卷、泰式牛肉沙律、墨西哥牛肉夾餅配莎莎醬等多款美食，簡直是牛魔王的首選。於指定官網預訂月6月17日及18日的自助午餐或晚餐，即享7折優惠。

會員專享

作為餐廳或酒店的專屬會員，在特別日子或會有不同的優惠。港島香格里拉Cafe Too和九龍香格里拉Cafe Kool於6月17日至18日推出的父親節自助餐，會供應各式凍海鮮、國際美食和不同的主題美食。若然是香格里拉會會員，享用有多項優惠。會員以指定優惠碼預訂，可享父親節自助餐買二送一優惠，頭2名0至3歲小童免費，第3位或以上的同行小童半價（最少有1位成人同行），4至11歲小童會有自助餐原價5折優惠，計落相當抵。

送滋味鮑魚

要數享富盛名的自助餐，尖東Hotel Icon的The Market肯定佔一席位，於6月17日至18日餐廳推出父親節自助餐，特別為客人供應日本長腳蟹鐵板燒，肉嫩又惹味。每位客人可獲送1客鮑魚燜冬菇，吃飽後還可品嘗多款榴槤甜品，愛榴槤的爸爸千萬別錯過。