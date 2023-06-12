黃心穎自資做歌手　坦然面對負評：係我嘅因果！

藝人黃心穎今日（12日）現身電台宣傳新歌《沙包》，亦是她自「安心事件」偷食人夫後，首次公開受訪，心穎透露爆出醜聞後，無綫有邀她拍劇或演出綜藝，也有跟她商討路向，當時她也覺得好迷惘，但最後她還是決定離巢，她說：「都會恐懼，當真正冇晒合約喺身時，其實內心都有啲驚。」心穎在這段時間上網課學音樂，面對人生的低潮期，對於連串負評，她說：「再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣話我都係我嘅因果。」

由演戲轉型自資當歌手，心穎表示對她來說是新嘗試，她說：「好似上天為我開咗道門，兩首新歌都係我自己作曲、填詞，我覺得係幾好嘅情緒宣洩，有時係會有唔同嘅情緒去攻擊我，我咪盡量去感受，但需要Keep Going，如果冇呢啲情緒，人就會好麻木。」除了嘗試學音樂，她在這幾年也有繼續學戲，她說：「學戲係幾好，有助疏導情緒，我已經作咗幾首歌，今年會繼續以音樂人身份發展。」

心穎的新歌由樂隊RubberBand成員男友泥鯭任監製，她在節目中亦首度開腔講泥鯭，指合作時，男友第一個規條就是不可鬧交，且要求她要聽其建議，她不諱言：「男友都算係個鼓勵型嘅監製，我成日問佢，我係咪好Stupid，我以前做嘅時候冇諗過要發表我嘅音樂，但佢話唔Stupid，想做就做。」