【日本交通卡】Suica、PASMO停賣　替代方法有4個

全球晶片出現短缺，最近就連日本也宣布，從6月8日起要暫停發售Suica、PASMO兩款不記名實體交通卡。由於Suica與PASMO多年來在日本交通及購物上都廣被使用，並接近全國通用，故此視日本旅行如「返鄉」的香港人，總有幾張在口袋，但當停賣消息甫出，立即令不少旅客擔心，甚至開始有香港人在網上炒賣Suica。不過其實替代方案有很多，以下4個不妨參考：

方案（一）：改用手機虛擬交通卡

隨科技進步，近年日本已可用手機開通虛擬交通卡，其中Suica更已可支援iPhone及Android手機，iPhone機主只需在「錢包」App選取交通卡，在日本選單中選定「Suica」或「PASMO」即可，往後便可直接經手機預先綁定的信用卡充值；而Android手機用戶，就只需在Google Play下載Suica官方App便可使用。

【睇片】手機「綁定」交通卡教學

方案（二）：買外國旅客專用限定卡

雖然Suica、PASMO不記名實體交通卡，日本已暫停發售，但專為外國旅客而設的實體卡，即是紅色的Welcome Suica，及PASMO PASSPORT其實仍會繼續發售，它們分別是只有「28天」使用期限，而它在充值後的餘額，即使過期後仍沒用完，也沒法退款，旅客只能留卡記念。而外國旅客專用限定卡，旅客可以在成田機場、東京車站等地方的旅行服務中心買到。

方案（三）：用App檢查舊卡使用期限

假若你仍想使用之前旅行留下的不記名實體交通卡，不妨先下載「日本的交通卡餘額查詢」等手機App，利用手機NFC感應查核舊卡的餘額，及該卡的最後使用日期，事關每張不記名實體交通卡都有「10年」使用期限，而它是以最後一次使用日期起計，換言之若連續10年不用便會自動失效，旅客只能到車站服務台退卡或轉移餘額到新卡。

方案（四）：在特定地區買不記名實體卡

由於JR東日本剛從5月起，才開始在日本青森縣、岩手縣及秋田縣提供Suica服務，故此在當地仍會繼續發售不記名實體交通卡，如到當地旅行便仍有機會買到「珍貴」的實體卡。但話說回來，日本至今仍只說是暫停發售不記名實體交通卡，日後若IC晶片供應穩定，說不定實體卡仍能「復活」，故大家不用太擔心。