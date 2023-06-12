洪永城驚險亞馬遜河游水　胡美貽被誤以為係韓星

藝人洪永城（Tony）與胡美貽（Nicole）今日（12日）為旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》宣傳，身為旅遊達人的Tony稱已有3年多未有拍攝旅遊節目，故特意選擇亞馬遜熱帶雨林這個地方去冒險及挑戰：「日本、韓國已經滿足唔到我，我之前未去過亞馬遜，所以都有少少驚，要搵兩個後生仔女去壯膽，人到我呢個年紀又有小朋友，就會想留喺個舒適圈，就算同小朋友去公園都會留意住周圍環境同人。」

Tony稱有留意到Nicole在《港女野人》的表現，至於另一拍檔布樂文（JB）則出名怕醜，他想藉這次拍攝機會令對方走出舒適圈，意外發現對方頗有做旅遊節目主持的潛質：「佢好夠膽，而且吸引到好多異性，每個地方都有好多女仔問佢要社交帳號。我心諗我以前後生都冇佢咁勁。」而Nicole亦不比JB輸蝕，因染了一頭金髮被當地人誤以為是韓星，Nicole自爆：「有兩個女仔以為我係BLACK PINK嘅Lisa，要同我合照。」

Tony表示今次選擇的亞馬遜地區相對安全，以人生安為為大前提，但也不乏驚險活動，例如跳亞馬遜河游水：「之前有當地受訪者話跳完亞馬遜河就盲咗，我都有少少驚，但都照樣同JB一齊跳，好在返嚟冇事，仲有手有腳。（太太有冇擔心你？）佢不知幾想我去拍旅遊節目，咁佢就可以獨霸個女。」

至於Nicole就因不懂游泳，故未有落水，她稱帶了泳衣出發，可惜最後冇用武之地，她笑言：「因為導演拍我着泳衣會畀動物食咗。」問到Tony除了綜藝節目，何時再拍劇？他說：「《凶宅清潔師》第二輯個故事已經寫好7、8成，但依家要延期，等公司拍板，延期有好多因素。（情況樂觀？）唔到自己控制嘅嘢好難講，依家就拍住旅遊節日先囉！」