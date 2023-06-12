余潔瀅首次挑戰強姦戲考演技　林耀聲自爆有強迫症

藝人林耀聲、余潔瀅、李璨琛及袁富華等，下午出席新片《我也是》開鏡禮。今次題材改編自2017年真人真事的性侵案件，林耀聲扮演的性罪犯患有性格障礙及強迫症等，長達10年的犯罪過程最終在企圖強姦余潔瀅的過程中被捕，故多位演員在今次拍攝中都面對演技大挑戰！

首次接拍電影的余潔瀅難免心情緊張，她透露：「強姦戲份一早已溝通點拍，令我放心，知道全程冇裸露。（驚咗林耀聲？）其實我同佢合作過拍MV，當時好sweet，今次相反，同佢冇親熱鏡頭嘅，估唔到首次拍電影就演咁沉重嘅角色，遇到呢件事後仲有後遺症及情緒問題。（有咩準備工夫？）搵戲劇老師問功課，研究吓劇本，真係有少少壓力，因為想做好啲。（請教家姐？）冇搵佢，畀佢專心休息吓。」她指余香凝預產期為10月，但暫時未知胎兒性別。

至於林耀聲扮演的性侵罪犯，要接受心理評估作出上訴！他坦言：「有上網搵資料嘅，呢單案發生時好轟動，我都要演繹性侵嘅場面，但都唔會太露骨。（要性侵幾多個人？）幾個啦，都有少少尷尬，我會盡力而為。」談到角色有性格障礙兼強迫症，他坦言：「我本身都有少少強迫症，例如用廁紙一定要兩格，小動作好似得閒就自己拍吓大腿咁，都要雙數先肯停，係啲細微嘢啫，冇影響其他人。（女朋友有冇發覺？）依家冇女朋友，以前嘅應該都冇留意。」