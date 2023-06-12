姚焯菲新西蘭考入讀大學試：好多嘢唔識！

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）現時仍身處新西蘭，昨晚（11日）她上載新Vlog分享如何度過3日周末長假，素顏的她表示雖然身邊的同學、室友因長假關係已回家，而她則在獨自留在宿舍放假，但一點都不覺寂莫，反而過得充實，皆因她可以專心溫書應付考試：「呢個長周末假期，我會做一樣好特別嘅嘢，我諗冇人會做，就係放假去考試，呢個考試係入讀大學試，爸爸媽媽覺得去考亦冇妨，我係第一次考，所以周5晚，我就要溫書溫到頭都爆，同埋好緊張。」

她又說由於一早應考，所以要早睡早起，應考當日要清晨6時起身，剛天光就要出門，準備8時開始的3小時考試，雖然早起令她大叫眼瞓，不過考試前必定要先食早餐，她說：「食早餐好重要，每次考試、測驗我都要食蛋，不過呢個三文治冇蛋。」未知是否「冇蛋」關係，發現考試不太理想：「考完，好多嘢唔識，不過Try My Best。」

鏡頭一轉，Chantel又回到家中，自言要休息片刻，又要開始行程，包括到Gym House做運動，之後再到超市購買日常用品及食物，還教粉絲「生油果催熟大法」：「媽咪教我，如果啲生油果好生，可以擺喺電腦隔離，只要2日，好生嘅生油果都會變熟。」再揀選完袋裝三文魚後，她即打道回府，未有周街逛相當乖女，她還問粉絲：「我應該行番去定搭巴士呢？」結果她選揀了搭巴士。

而到第3日假期，Chantel出外搵節目，最後決定到戲院睇戲，她說：「自己去街，食完早餐，好想睇戲，雖然《小魚仙》我已經睇過，但好想再睇一次，我未試過一個人去戲院，不過嗰間戲院好好大，仲可以瞓低睇，同埋第二次睇都睇到喊。」不少網民表示Chantel到新西蘭升學後，已變得相當獨立，生活過得有規律，又讚Chantel的Vlog拍得寫實，感覺似和她齊在新西蘭生活。