無綫《3日2夜》女神周佩婷樣靚身材正,除了是主持之外,亦是一位言語治療師,美貌與智慧並重。日前在社交網公布喜訊,宣布封盤做人妻,更公開貼出與未婚夫的甜蜜合照。她在貼文興奮寫道:「It's been a while since we officially started on the route to becoming Mr. and Mrs.We've decided to make forever happen!」不少網民都向她送上祝福,紛紛留言:「恭喜女神結婚」、「好靚女」、「要同老公永遠幸福」。