Anson Lo瞓身扮魔人　大熱天着皮褸險熱暈

盧瀚霆（Anson Lo）於今日（12號）推出了全新唱跳歌曲《Nah》，不但參與作曲部分，MV的造型上亦有很高的投入度，配合歌曲風格嘅造型仲玩味感十足，不過有型背後竟然在焗促的環境下拍攝完MV，認真熱到瘦！

Anson Lo檢討過去半年的表現，自覺在大小事上，有時怕未能達標而慌張，所以他特別製作了帶有美式Hip Hop風的《Nah》，提醒自己要學懂放鬆。他說：「聽落好似好幼稚，但相信好多人都聯繫到，有時我會好想隱藏自己驚恐一面，盡量表現出體面形象，變相個人愈嚟愈緊繃，所以想提醒自己要學識放鬆，接受同擁抱自己軟弱一面。」

歌曲方面，Anson Lo有份合作寫旋律，他分享創作過程：「創作時我哋會哼一啲旋律，我自己哼時會用上『Nah』字，然後靈機一觸，記起『Nah』字有『No』嘅意思，同歌曲要向收埋自己嘅個性Say No好匹配，所以就將歌名索性叫做《Nah》。」

貫徹MV要有新驚喜，他在新歌MV中扮演驅魔人，但經驗卻欠奉：「呢個驅魔人睇落好似好型好有經驗，但原來佢好驚鬼，任何少少風吹草動都會嚇親佢，但佢會盡量冷靜，隱藏自己驚嘅一面，去完成驅魔嘅工作。」為了拍攝驅魔的場面，他打造廢墟，過程苦不堪言：「驅魔人嘅髮型有兩隻角，係Set頭時突然諗出嚟，然後喺廢墟拍攝，係出道以嚟拍攝上最辛苦嘅一次，因為當日發出酷熱天氣警告，但我哋仲要喺咁熱嘅天氣，入一個好焗促嘅公寓拍，密不透風，但着晒皮褸，裏面仲有幾件衫，好焗，感覺好似就嚟暈。4年嚟未試過未跳舞已經由頭到腳，甚至內衣褲都已經濕晒，但最擔心係瘦咗！本身條皮褲唔使用皮帶，但拍咗3小時後要用皮帶，因為條腰幼咗，愈拍愈瘦。」

MV裏面另外還有3個造型，除了西裝Look外，其中黑白造型加上裙褲類的腰封及畫家帽，他指整體感覺有型又帶時尚感：「平時怕戴帽跳舞會甩，好多顧慮，但今次Chill得來又玩味，戴帽會幾得意，所以就試試。」另外一個紅色上衣造型的是他的至愛，他說道：「無聊時諗，帶個飛行眼罩喺頭，玩味感重，亦有啲得戚感覺，好啱呢首曲！同埋呢個Look，成條褲穿窿，比較大膽呢！」