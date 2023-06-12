高鈞賢重返傷心地求轉戲路　執二攤做學生哥

現年39歲的高鈞賢（Matthew）多年來未有走樣，在無綫劇《一舞傾城》飾演純情的戇直大學生，情傾舞女陳星妤。對於被臨時「委以重任」，他表示：「當初接到劇，我都問咗好多次樂小姐、連製作方都問埋，你哋確定真係揀我？我嗰陣38歲，但個角色22歲，佢哋話你得㗎！自己都做咗好多功課。」

內地創個人品牌

他直認今次是「執二攤」，由參選香港先生入行，到離開無綫再回巢，人生經歷十足的他亳不介意：「本身接呢個角色係一個22、23歲嘅演員，但佢中咗招，而套戲喺佛山趕住拍，我嗰陣喺廣州，所以就臨時搵我。喺呢行經歷唔少，都失去咗好多機會，失去嘅時候就由第二個人接收咗個機會，所以真係唔介意。」

與無綫重修舊好後，Matthew的演出刻意擺脫官仔骨骨形象，由《白色強人II》的抽搐症病人，到《廉政狙擊》的「渣男」富二代，不斷尋求挑戰，他說：「3年前點解會選擇返香港？當初離開香港好唔開心，係香港觀眾投票選我出嚟，但當時自己係一張白紙，角色上做唔到觀眾想要嘅嘢，攞完經驗後，都想話番畀香港觀眾聽，我冇忘記佢哋，亦睇到佢哋冇忘記我。」現時中港兩邊走的他，透露將在內地推出個人服裝品牌，忙得開心。