【是日通勝】

農曆四月廿六

癸卯年 戊午月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：動土、開市、嫁娶

忌：祭祀、開渠、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、12、35

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：理財要審慎，意氣用事容易招致金錢損失。

金牛座：活得開心才是重點，沒必要跟別人作比較。

雙子座：別把不快的事放在心，以免負面情緒爆煲。

巨蟹座：運氣好到不得了，事業上會有突破性發展。

獅子座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

處女座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩不用心灰。

天秤座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

天蠍座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

人馬座：好人唔怕做，將來遇上困難才會有人幫你。

山羊座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

水瓶座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

雙魚座：愛情運非常好，主動示好有望打動心儀對象。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）猴 惹小人

鼠：金錢流失快，生活出現捉襟見肘情況。

牛：財運平穩，有利營商，易獲理想業績！

虎：待人友善，無論去到哪裏都受人歡迎。

兔：安安穩穩，可以盡情做自己想做的事。

龍：小心騙局，做投資決定時要穩陣行先。

蛇：心情低落，做事欠耐心，易半途放棄。

馬：貴人運強，多接觸不同人事，獲益良多。

羊：財運亨通，對生意人有利，開單冇難度。

猴：是日沖煞，小人纏身，謀事吃力不討好。

雞：情緒不穩，事業受衝擊，出錯機率高。

狗：心平氣和，人品受讚賞，易招來貴人。

豬：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

五行生剋

中國的術數大多是陰陽五行之論述，其中主要是以自己為中心點，受到其他的五行生助我、比和我、尅制我、減弱我，從而影響一生的妻財子祿。

五行的相生是水生木、木生火、火生土、土生金、金生水，五行的相剋是金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金，五行的比和是金與金、土與土、木與木，水與水、火與火也。

當中的生剋比和關係是隨着自然界之寒熱濕燥影響下，五行的強弱衰旺便確立了。一年之中，春天草木欣欣向榮，木氣自然旺盛了。夏天天氣炎熱，火之力便強盛了。秋天肅殺，金氣便盛極了。冬天寒冷，水氣必然旺了。土則寄生於四季之辰戌丑未月，正是土旺之月也。

故此，出生於何年、何月、何日、何時便註定一生的命格，是得時得地或是失時失地，當然，世界上沒有十全十美的命格，一定是或多或少都有一些缺陷，因此人生便充滿挑戰、喜怒哀樂了。

若某五行中有過強、過弱、過多、過少，便應找一平衡點將其中和，可以從方位上、顏色上或佩戴某種五行飾物去調節一下，也不失是一些好方法。