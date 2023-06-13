楊明賣身報恩空降《愛．回家》　做戇男撲水掛彩

楊明近期重回正軌復工拍劇，並獲無綫錫住「空降」處境劇《愛．回家》，他亦瞓身報答公司，飛身撲落水「掛彩」亦懶理，堅持繼續拍攝！

藝人楊明因不小心駕駛等罪名於今年初被判入獄，受教訓後自我反省，並重新投入工作，近期「志飛哥」除了忙於宣傳主演劇集《一舞傾城》外，又相隔一年正式重回劇組，獲公司錫住安排拍攝王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》，據悉扮演「雷公」白彪私生子、正氣戅直的「湯圓」，為他塑造另一個入屋角色。

已開工個多星期的楊明，日前到大潭為《愛》劇拍攝一場落水戲，劇情講述他隨單立文到郊外拍攝，孭住一身裝備被點到陀陀擰，東奔西跑，更被單立文整蠱，高呼聲稱受鱷魚襲擊，楊明二話不說飛身撲落水營救。

減十幾磅狀態Fit

身穿T恤、短褲的他又熱又曬兼要餵蚊，在水中左撲右撲搜尋「遇險」的單立文，期間被尖石𠝹傷手㬹，導演即時暫停拍攝，工作人員提議他先處理傷勢，但他有感無大礙兼不想阻礙拍攝，直至拍畢才接受治療，相當專業。濕身後的他透出結實胸肌，身形明顯比之前Fit，他受訪時說：「之前太肥喇！42歲就有啲力不從心感覺，真係要瘦番啲，近期減咗十幾磅，希望再Fit啲。」

相隔10年再拍處境劇，他坦言有回家的感覺：「好多謝公司好似思明咁一路陪伴住我，仲畀咗好多機會我做番好啲，依家仲要拍到《愛．回家》，我諗公司係想我熟習番拍攝，慢慢Pick Up番個節奏。」問到公司若要求簽「賣身契」長約是否願意？他說：「公司話事啦！我由17歲做到42歲，對公司好有感情。」