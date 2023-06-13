娛圈單打︱女神急流勇退　美麗長留心中

台灣第一女神林志玲自2019年下嫁日本樂隊EXILE成員AKIRA後幸福滿瀉，2022年更喜獲麟兒，女神視之為天賜的禮物，從此減少演藝工作。日前接受好友蔡康永訪問，首次透露決心告別演藝圈，除非為了慈善，否則不會重返幕前。

粉絲聽到女神引退的消息，當然是一片哀號，但也替她尋獲幸福而高興。事實上，志玲姐姐已經48歲，高齡誕子令她加倍珍惜這得來不易的福氣，既然財富已足夠讓一家人生活無憂，倒不如用下半生時間陪伴最愛的人。作為一位太太、一位母親，沒有甚麼比在家相夫教子更值得留戀。

成為人母後，志玲姐姐體會很深，訪問期間更一度哽咽，皆因「媽媽不認得我了」！原來其母患病後認知能力急劇退化，現在連女兒也不認得，令志玲姐姐十分傷心，坦言願意用很多很多時間，來交換一天母親記起她，簡直聞者心酸。樹欲靜而風不息，子欲養而親不在。時間溜走了便永不回來，為了不再留憾，選擇家庭最好不過。

當然，長江後浪推前浪，不許人間見白頭。現今網民把口唔收，與其被人拿來比較，大彈今不如昔，不如急流勇退。近年志玲姐姐被指「膠化」，質疑她整容之聲不絕於耳；而早在2005年發生墮馬意外後，便有指志玲姐姐「爆波」，隆胸假體破裂。人到中年，身體狀況大不如前，捱更抵夜的演藝生活可免則免。

說到底，美麗的外表只是一時，內心善良才是永恒。人美心善的志玲姐姐，就像演藝圈中的璀璨流星，劃過天際後留下淡淡的尾巴，永留粉絲心中。