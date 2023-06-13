星玄︱同老公雨過天清！旺爆楊茜堯盆滿缽滿

今日係6月13號，農曆四月廿六，宜動土、開市、仲有嫁娶，最旺生肖係羊，羊仔羊女財運旺，尤其對生意人有利，開單冇難度，簡直係財運亨通！屬羊嘅楊茜堯生完小朋友，近年開始慢慢出現喺幕前，之前拍完《家族榮耀》，要做番全職媽媽，佢都大嗌唔慣恨拍劇，不過套劇嘅續集佢又辭演，原來係要去馬來西亞做音樂節目導師，仲同老公情侶檔出活動吸金。

之前楊茜堯喺社交網，突然話有人講大話，令到佢好失望，令人揣測佢講緊嘅係羅子溢，惹來離婚傳言，雖然之後佢解釋，只係講緊對朋友失望，但仍然令粉絲非常擔心。但佢之後刪咗發晦氣文，剛啱仲同老公帶住BB齊齊黃色巨鴨，無論之前個事實係點，睇嚟都已經雨過天青。有個開心嘅家庭，對事業一定大有幫助，全面復出之後必定賺到盆滿缽滿。仲有屬牛虎兔同狗嘅人，今日一樣行運。

今日幸運星係巨蟹座，你哋嘅運氣好到不得了，事業上會有突破性發展。歌手李榮浩就係巨蟹座，佢包辦曲詞嘅歌曲《烏梅子醬》，舊年推出後成功爆紅，不過佢冇幾耐之前分享咗張烏梅子醬嘅相，仲話係第一次食，搞到網友以為佢未食過，已經作到歌咁神奇。不過老婆楊丞琳就幫佢解釋過話，其實李榮浩係想寫食燒鵝點嘅梅子醬，但為咗押韻同文藝感，先改成烏梅子醬，真係好有才華。既然依家事業運咁好，我哋就繼續期待李榮浩嘅新作品！至於雙魚座嘅朋友愛情運非常好，主動示好有望打動心儀對象。