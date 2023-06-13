黃芳雯獨自遊東京　老公做神隊友留家照顧仔女

藝人黃芳雯婚後育有一對子女，近年由於要照顧家庭兼受疫情影響，已多年沒有出埠。近日她終於在社交平台上載旅行照，且留言﹕「媽咪出走東京之旅，完滿結束。同幼稚園同學，在東京和4年無見的老友再見喝了很香的咖啡…少不了濶別多年的美食Shabu禪，還有停不了的大出血shopping﹗」

已旅行返港的她昨受訪時，仍掩不住興奮心情謂﹕「真係好開心，其實都算係首次自己獨自『出走』，好彩我老公係神隊友，返到屋企聽到對仔女都好乖，尤其3歲囡囡話自己係Big Girl，識得自己食飯同瞓覺，完全習慣冇媽咪嘅日子，所以我應該可以盡快安排第2次嘅Me Time Trip嘞﹗」

她又透露今次東京之行最主要是深度遊﹕「去咗聽東京交響樂團嘅午後音樂會，又去咗草間彌生美術館，最開心係見到自己嘅老友，我同佢當年係透過ICQ認識嘅，佢去年結婚想請我去飲，但疫情下要隔離3星期，最終我係缺席嘅，今次我終於能夠同佢及佢太太見面，仲親手送咗瓷器俾佢哋做結婚禮物。」而到訪打卡熱點Shibuya Sky的時候，更遇上不少香港人，主動要求與她合照，令她相當驚喜。