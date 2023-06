美國男星Treat Williams昨日(12日)於美國新英格蘭駕駛電單車時發生意外身亡,終年71歲。其經理人Barry McPherson表示:「他在今個下午離世。當時他想轉左或轉右,被一架車突然攔截。我很難過。他最好人了,非常有才華。」

Treat最著名的演出,是1979年嬉皮士歌舞片《毛髮》(Hair)。他亦曾參演《猛鷹雄風》(The Eagle Has Landed)、《義薄雲天》(Once Upon a Time in America)與《127小時》(127 Hours)等電影,以及主演電視劇《Everwood》。