夏日減肥　勿對以下運動期望太高

雖說未食五月糉，寒衣不入櫳，但每日已經熱得汗流浹背，沒有了大褸的掩護，不得不減肥。大家有沒有發現一些人經常運動，總是成效不高？他們有機會是只做以下具爭議性的運動，導致減肥效果不明顯，事倍而功半。素食臨牀營養學家及脊醫王俊華指出，最重要是做到消耗量大於吸收量。

單靠跑步體重易反彈

跑步是最多人選擇的減肥運動，因為不用約對手，不用帶球拍，穿上運動鞋便可去跑，但其實只靠此項帶氧運動來減肥，但你一停止跑步習慣，體重便容易迅速反彈。近年有研究指出，連續執行帶氧運動不再是最有效的減肥運動，因此，健身教練都會指導學員，同步做負重運動來幫助減肥。

原因是當執行帶氧或負重運動，即使兩項運動的消耗量是完全一樣，但進行負重運動後，肌肉量是有所提升，增加每日消耗率，令總消耗更多。所以心急减肥人士，應交替進行帶氧運動及負重運動，繼續跑步並配合舉重，長遠可保持消耗率，體重便不易反彈。

拉筋、轉呼拉圈成效不大

有些人頻頻拉筋，誤以為是有助減肥，嚴格來說，這並非運動，只可說是伸展動作，能輕微增加血液循環，但由於動用體力不多，沒有額外負重，減肥作用接近零。瑜伽帶有許多伸展動作，如果躺着來拉筋，是比步行的運動消耗量更少；不過，假如用手或腳承載身體重量的動作，例如單腳企、倒立，便屬於負重運動，有助增加肌肉量，對減肥有幫助。

有人以轉動呼拉圈來纖腰，這是一般人的錯覺，以為郁動腰部就能瘦，轉呼拉圈的確可鍛煉核心肌肉，但對精湛者而言，腰部毋須郁動太多已轉動得非常厲害，減肥成效其實不大。初學者轉呼拉圈動作若有不當，可能會拉傷腰部肌肉引發脊椎問題，肥胖人士更要注意，腰間脂肪多核心肌肉弱，受傷風險倍增。

日行萬步不足以減肥

健康指引建議每天行萬步，上班族一般每日行五千至六千步，是不達標的，即使行足一萬步，也未必成功減肥。以卡路里計算，每星期消耗三千五百卡路里可減走一磅，一小時內行六千步，還要中急速步伐完成，才可消耗約六百卡路里，故此不要期望單靠多步行來減肥。

要見成效，首先做到吸收量低過消耗量，選擇食物宜低熱量能飽肚，例如蔬菜、低糖水果，並且減少吸收高油分肉類和澱粉質。注意運動選擇，以增加肌肉量和提升心肺功能為目標，人體內有水分、肌肉及脂肪，而只有肌肉能消耗卡路里，水分及脂肪是不能，故此，肌肉量提升，每日消耗的卡路里亦會增多，配合鍛煉肌肉的負重運動，有效穩定體重。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家